Презентации новых коллекций – это подведение итогов завершившегося и официальный старт нового коммерческого сезона для всех ведущих операторов рынка школьных товаров

На презентации новой коллекции школьной галантереи и канцелярских товаров ТМ ZiBi, владелец бренда ООО «Компания «Импорт офис», подвела итоги коммерческого сезона 2013г. и обсудила с партнерами риски падающей покупательской способности в будущем 2014г.





Одним из весомых рисков, по мнению Оксаны Филоновой, Коммерческого директора ООО «Компании «Импорт-офис», является недобросовестная ценовая конкуренция. Когда идет перенасыщение рынка однотипным товаром, нет иных аргументов, кроме необоснованного снижения розничных цен. В итоге, валовая прибыль большинства продавцов становится угрожающе малой, эффект масштаба не покрывает расходов на организацию продаж. Нужно осознать, что на демпинговой войне нет победителей. Поэтому пока она не стала тотальной и затяжной – нужно прекратить заблуждаться, что кто-то из импортеров найдет успех там, где теряют все.





Вадим Зибров, Директор ООО «Компании «Импорт-офис», обратил внимание присутствовавших, что общими усилиями продавцы формируют у покупателей неверное представление о соотношении цены и качества, как происходит с рюкзаками и ранцами. Качество – это значительная часть себестоимости этой продукции. Получить его при одновременном снижении производственных затрат, не удастся. Выбирая высокое качество и новые технологии, покупатели уже выбирают соответствующий уровень цены. Это важно осознавать всем и не вводить покупателя в нереалистичные ожидания, которые не будут удовлетворены. Новая коллекция школьной галантереи и канцтоваров ТМ ZiBi – продукт, с которыми можно быть успешным в коммерческом сезоне 2014 года, но только в случае соблюдения всеми продавцами разумного подхода к торговле.





Выводы обсуждений ситуации ведущими операторами канцелярского рынка:

1. Хорошая альтернатива демпингу - расширение предложения покупателям и освоение новых сегментов, таких как товары для творчества и рукоделия – их признали интересным для ввода 64% участников мероприятия.

2. Исследование покупательских ожиданий показало, что разнообразие функциональных возможностей, новые концептуальные решения в товарах школьной галантереи и канцтоваров – все это стимулы, порождающие желание покупателя владеть новинкой. Парадоксальным образом ухудшение реалий рынка делают производителей школьных товаров инноваторами, что полезно сказывается на развитии индустрии.

3. Ведущие импортеры и производители школьных товаров осваивают новые форматы мероприятий. Не отказываясь от праздничной атмосферы и зрелищности презентаций новых коллекций, они задают для этих встреч новые стандарты информационной аналитики. ООО «Компания «Импорт-офис» в этом движении - первопроходец и законодатель моды.

Фотоинформация и дополнительная информация о «Презентации коллекции школьных товаров ТМ ZiBi» представлена на сайте компании «Импорт-офис», в разделе «Новости». Контактное лицо: Коверко Маргарита тел.+38 (067) 218-12-42