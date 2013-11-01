Стеклянные двери и перегородки - магия чистоты и прозрачности в любом интерьере

Лёгкость линий, элегантность и прозрачность форм – всё это о стекле. Оно прочно обосновалось внутри помещений, год от года становясь всё более популярным материалом в руках дизайнеров, олицетворяя их передовые взгляды. Стекло великолепно сочетается с деревом, пластиком или металлом, что позволяет существенно расширить область его применения.



Стеклянные двери и ограждения визуально увеличивают пространство помещения и наполняют его светом и воздухом. Такие элементы не выглядят массивно и могут быть основным украшением интерьера. Эти конструкции играют роль не только красивого декора, но и очень полезны, например, в помещении, где мало света. Стекло не имеет видимых неровностей, поэтому такие изделия всегда выглядят прямолинейными, подчеркивая при этом индивидуальность и стиль.

Элегантность, оригинальность и исключительная способность стеклянных конструкций вписываться в любой современный интерьер привлекают внимание всё большего числа искушенных покупателей, которые понимают, насколько органичными и функциональными являются такие изделия. Большой популярностью пользуется продукция торговой марки ERAGLASS, которая уже успела зарекомендовать себя на рынке цельностеклянных конструкций в Украине, как производитель надёжных и качественных стеклянных дверей и перегородок. Своим клиентам компания предлагает полный комплекс работ по проектированию, изготовлению и установке этих изделий, гарантируя высокое качество и индивидуальный подход.



Специалисты изготовят стеклянные ограждения или двери любых размеров, форм и цветов, с художественной отделкой или без. При проектировании дизайна таких конструкций соблюдаются все требования, необходимые для их удобной и надёжной эксплуатации. А использование качественной фурнитуры обеспечивает им высокую безопасность.

Двери из стекла заняли своё уверенное место в мире современного дизайна. Для многих они стали неотъемлемым элементом декора. По способу открывания двери можно поделить на группы: маятниковые стеклянные двери открываются как вовнутрь, так и наружу; распашные - подвешиваются на петли и открываются на себя или от себя; раздвижные - при открывании отъезжают в сторону.



Стеклянные ограждения – это эксклюзивная, стильная и функциональная часть интерьера или экстерьера, которая выполняет защитную функцию, как в жилых, так и в нежилых сооружениях. Они способны придать дому или помещению современный, роскошный вид, а при дополнительном использовании специального подсвечивания будут очень эффектно смотреться.



Широко распространены стеклянные ограждения террас, лестниц и лифтовых шахт. Такие конструкции имеют ряд преимуществ. Благодаря прозрачности стекла, они выглядят очень лёгкими и визуально расширяют пространство, отлично вписываясь в любой интерьер, могут придать некую нотку экстравагантности даже консервативному дизайну.

Стеклянные конструкции делают помещение неповторимым и своеобразным, добавляя ему оригинального и современного звучания.