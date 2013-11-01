Жители старых домов: о наболевших выключателях и проводке

Нынче приобрести уютную квартиру в «новостройке» может далеко не каждый человек. В настоящее время иметь жилище в новых домах достаточно дорогое удовольствие. Большинство жителей нашей страны до сих пор живут в «хрущевках», «сталинках», «брежневках», домах восьмидесятых годов, которые, увы, не оборудованы новейшими технологиями.

Всякий обитатель старых домов также хочет использовать все возможности современной техники в своей квартире. Но, к большому сожалению, все нынешние электротовары потребляют достаточно масштабное количество электроэнергии, а электропроводка в этих квартирах не рассчитана на такие большие нагрузки, потому как инженерные сети при строительстве были заложены десятки лет назад и тогдашние приборы не потребляли такое число электричества.

Но возникает вопрос: что же делать человеку, который хочет оборудовать свою квартиру новейшими технологиями XXI века? Выход из данный ситуации, конечно же, есть. Вам придется поменять всю электропроводку в доме, договорившись с сожителями. Заменить электропроводку в квартире не составляет большого труда, потому как на сегодняшний день данная электромонтажная услуга довольно востребована. Однако если Вы не хотите пользоваться помощью мастеров, то сделайте все самостоятельно или заходите к нам на TOPENERGY.



Для этого Вам необходимо ограничить энергопотребление. Вы можете сделать это, придерживаясь нескольким правил:

• Не нужно использовать сразу же два или более мощных электроприбора (можете столкнуться с ситуацией, когда при сработанном автомате выбьет пробки или же ваша техника просто напросто сгорит).

• После использования Вами прибора – отсоедините его от сети.

• Необходимо воздержаться от использования техники, потребляющей большое количество энергии. В качестве примера, воспользуйтесь газовыми котлами для дома, нежели устанавливать «теплые полы», которые функционируют с помощью электрических сетей.

• Приобретайте электротовары, маркируемые под классом А. Товары класса B и выше, могут хорошо ударить по вашему семейному бюджету.



Все перечисленные методы помогут Вам отсрочить работу над электропроводкой в квартире, но именно с них предстоит делать первые шаги.



Первым делом возьмите лист бумаги и занесите туда все электроприборы, которые находятся в вашем доме и которыми Вы, будете пользоваться.



После составления списка нужно нанести разметку будущей проводки, места размещения розеток, осветительных приборов, выключателей и иной техники, которая будет устанавливаться стационарно.



Дальнейшим развитием замены электропроводки будет дробление стенки и прокладка проводов, которые будут подключены к распределительному щиту. Далее - проложить от щитка кабель к розеткам. Пригласите хорошего специалиста – электрика, который специализируется в своей сфере определенное время. Именно профессионал поможет Вам с монтажом электрощита. Также электрик окажет помощь в проверке всей конструкции под напряжением. После проверки электрической цепи, если все работает, Вы можете смело делать ремонт в вашей любимой квартире.