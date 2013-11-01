В Австрии состоялся первый Фестиваль украинской литературы

Киев. 1 ноября. УНИАН. В австрийском городе Инсбрук 17-19 октября состоялся первый Фестиваль украинской литературы.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления общественной организации «Книжное пространство» Николай Кравченко, фестиваль проведен в рамках реализации общественного проекта «Больше стран – больше книг», направленного на поддержку и популяризацию современной украинской литературы за рубежом.

«С украинской стороны участниками мероприятий были писатели Андрей Курков, Мария Матиос, Любко Дереш и Таня Малярчук, которые в течение двух недель провели ряд встреч с читателями в разных городах Германии и Австрии. Этот фестиваль был ориентирован не на украинцев из диаспоры, а на немецкоязычную публику, на читателей, и направлен на продвижение украинской литературы на немецкоязычном рынке.

В рамках фестиваля состоялись три значительных публичных мероприятия: дискуссия «Еще не умерла Украина», ведущей которой стала известная австрийская журналистка и писательница Сюзанна Шолль, акция «Длинная ночь украинской литературы» в «Доме литературы на реке Ин», где известные австрийские критики рассказывали о творчестве наших писателей, а также дискуссия между Марией Матиос и Любко Дерешем «В фокусе – литературная жизнь в Украине», - сообщил Кравченко.

По словам Андрея Куркова, идея создания такого фестиваля возникла два года тому назад.

«Была предварительная договоренность с австрийским издательством «Хаймон Ферлаг». Если будет все хорошо, то фестиваль станет регулярным литературным украинским биеннале на немецкоязычном пространстве, раз в два года. До сих пор в немецкоязычном пространстве не было такого фестиваля, который был бы посвящен только украинской литературе. Это первое такое явление. На первую встречу на фестивале в Инсбруке пришло намного больше людей, чем было мест. Все остались очень довольны», - сказал Курков.

Он сообщил, что уже есть планы на фестиваль в 2015 роке относительно расширения географии мероприятий.

«Нас поддержала австрийская национальная телерадиокомпания ORF. Репортажи постоянно транслировались на телевидении и на радио», - сказал Курков.

По мнению писателя Любко Дереша, подобные фестивали очень интересны украинской диаспоре и молодежи из Украины.

«На встречах было очень много молодежи. Мы видим, что украинцы тяготеют к тому, чтобы самоорганизовываться. Молодежь за рубежом, несмотря на то, что она выбрала жить за рубежом, интересуется активно украинской культурой и охотно организует культурные мероприятия. Это очень меня порадовало», - сказал Дереш.

В свою очередь менеджер программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Наталия Церклевич отметила, что фонд поддержал первый Фестиваль украинской литературы в Австрии в рамках проекта «Динамичная культура».

«В проекте «Динамичная культура» есть грантовая программа в поддержку разных сфер культуры – визуальное искусство, кино, музейное дело, литература и театр, также мы предоставляем гранты на профессиональные путешествия за границу для творческих людей из разных областей. Мы увидели, что есть необходимость презентации украинской культуры за рубежом. В течение двух лет были поддержаны поездки большой делегации писателей в Лейпциг на Книжную ярмарку, поездка в Коньяк, в этом году поддерживали поездку украинской делегации на Каннский фестиваль. Существует и программа стипендий для писателей, которые в течение 3 месяцев получают финансирование, что позволяет сосредоточиться на написании произведений, а не на дополнительной работе. Считаем, что эта программа содействует развитию литературы. Это – уникальный прецедент для Украины», - отметила Церклевич.