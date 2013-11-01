Завтра в Киеве состоится благотворительный концерт, посвященный 100-летию основания Академии им. Чайковского

Киев. 1 ноября. УНИАН. Завтра, 2 ноября, в Киеве состоится первый ежегодный благотворительный гала-вечер, посвященный 100-летию основания Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил Мишель Терещенко, внук киевского мецената ХІХ века Михаила Терещенко, который в свое время оказывал финансовую помощь Академии.

Он отметил, что “несколько месяцев назад ректор и проректор Национальной музыкальной академии имени П.И.Чайковского Владимир Рожок и Леся Олийнык предложили мне организовать 100-летний юбилей консерватории». «В ноябре 1913 года мой дедушка подарил городу Киеву первую музыкальную академию и это также последний подарок, который семья могла дать Украине”, - добавил внук мецената.

Проректор Национальной музыкальной академии им. Чайковского в свою очередь отметила, что во время вечера состоится концерт с участием Симфонического оркестра Академии (дирижер - заслуженный деятель искусств Украины Игорь Палкин), народных артистов Украины Тараса Штонды, Анжелики Швачки, Романа Гринькива, заслуженных артистов Украины Богданы Пивненко, Юрия Кота, лауреата международных конкурсов Зои Рожок.

Во время гала-вечера состоится также торжественный благотворительный ужин и аукцион, на который специально привезла свои произведения правнучка киевского мецената Михаила Терещенко Изабель.

Полученные от проведения гала-вечера средства будут направлены на ряд проектов. По словам Мишеля Терещенко, “это помощь музыкальным академиям в Киеве, будут основаны 3 стипендии: для студента, аспиранта и молодого педагога. Вторая цель - Трех-Анастасиевский кафедральный собор в Глухове, в котором расположен фамильный склеп Терещенко. Третий проект - Кардиохирургический центр на территории «Охмадета», четвертый - косметический ремонт и проведение отопления в библиотеке Медицинских наук на углу улиц Горького и Льва Толстого в Киеве, где раньше был дом Терещенко. Пятая цель - сохранение украинских традиций вышиванок и льна фабрики, расположенной в селе Клембовка Ямпольского района Винницкой области”.

Организаторы благотворительного гала-вечера: БФ «Родительская земля» и Фонд наследия Терещенко.