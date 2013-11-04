Экс-депутат Грымчак заявил, что будет баллотироваться в народные депутаты по киевскому округу № 223

Киев. 4 ноября. УНИАН. Депутат Верховной Рады Украины 6-го созыва, бывший член партии Юрия Луценко "Народная самооброна" Юрий Грымчак объявил о своем участии в выборах в парламент по киевскому округу № 223 от политической партии Украинская платформа "Собор".

Об этом Грымчак совместно с председателем "Собора" Павлом Жебривским сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Жебривского, Грымчак на прошлой неделе обратился в партию с просьбой выдвинуть его в качестве кандидата, и уже 2 ноября партийный съезд единогласно принял это решение.

Объясняя мотивы поддержки Грымчака как кандидата в народные депутаты, лидер "Собора" отметил, что на сегодняшний день в Украине существует много известных внепартийных оппозиционеров, которые готовы вести честную предвыборную агитацию и честно работать на избирателей. "К сожалению, существующие сегодня три оппозиционных партии почему-то решили и взяли на себя право обсуждать, решать и назначать кому, когда, где баллотироваться. На наш взгляд, таким образом наблюдается попытка монополизировать оппозиционный рынок украинской политики", - сказал Жебровский, прибавив: "Оппозиционеры не назначаются. Оппозиционерами становятся".

В свою очередь Грымчак признался, что является также "оппозиционером к оппозиции", поскольку не все действия оппозиции его устраивают как опытного политика, и уверил, что в ходе своей предвыборной агитации он не намерен "поливать грязью" других кандидатов и надеется, что те в ответ также не будут делать этого по отношению к нему. "Я - нормальный человек. Я не хочу никого никакой грязью поливать. Я хочу пойти и рассказать избирателям, кто я и чего хочу", - отметил Грымчак. Кроме того, он проинформировал, что по согласованию с партией, которая выдвинула его кандидатом в народные депутаты, он снимет свою кандидатуру в интересах другого оппозиционного кандидата, если окажется, что тот по социологическим исследованиям может набрать больше, чем он, голосов. "Мы договорились с Павлом Ивановичем, с центральным проводом партии: если выйдет так, что оппозиционер Иванов будет первым, Петров - вторым, а Гримчак - третьим, то Гримчак снимется в интересах сильнейшего", - отметил политик.

Отвечая на вопрос, советовался ли он по поводу своего решения баллотироваться в парламент с Юрием Луценко и что тот ответил, Грымчак сказал: "Мы не разговаривали еще. И, честно говоря, я не думаю, что слова, которые мог мне передать Юрий Луценко от Турчинова или Яценюка, на меня как-то повлияют".

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявила о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.

По состоянию на 1 ноября ЦИК зарегистрировала в округе № 223 19 кандидатов. Единым кандидатом от оппозиционных сил – «Батькивщины», ВО «Свобода» и партии «УДАР» - и на выборах 2012 года, и сейчас является представитель ВО «Свобода» Юрий Левченко.