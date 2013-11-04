Госказначейство задержало перечисление средств для вузов Киева на сумму 23 млн. грн - профсоюз

Киев. 4 ноября. УНИАН. По состоянию на 31 октября 2013 года сумма задержки средств Госказначейством перед высшими учебными заведениями города Киева в целом составляет 23 млн. грн.

Об этом сообщил председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он заметил, что “в соответствии с мониторингом, который мы проводили на протяжении второй половины октября, в вузах города Киева следующее состояние задержки платежей: по состоянию на 31 октября 2013 года сумма задержки Госказначейством перед вузами города Киева по расходам составляет 23 млн. грн, задержка по коммунальным платежам составляет 6,5 млн. грн”.

В отношении учебных заведений Яцунь привел такие данные: “Сумма задержки заработной платы из специального фонда за первую половину октября в НТУУ КПИ составила 4,6 млн. грн, задержка стипендии в этом вузе составила 6 дней. Задержка выплаты стипендии в Национальном лингвистическом университете в октябре составила 5-7 дней, задержка выплаты зарплаты за первую половину октября из специального фонда в НТУУ КПИ составила 9 дней, задержка выплаты заработной платы за первую половину октября из специального фонда в Киевском национальном университете строительства и архитектуры составила 15 дней. По состоянию на 31 октября задолженность по стипендии в Национальном педагогическом университете имени М.Драгоманова — это 17 тыс. 500 гривень”.

Профсоюзный деятель подчеркнул недопустимость задолженности выплат заработной платы работникам вузов и задолженности по выплате стипендий студенческой молодежи. “Согласно действующему законодательству, это можно квалифицировать как грубое нарушение законодательства о труде. Мы, за подписями всех лидеров профсоюзных комитетов вузов города Киева как с преподавательской стороны, так и со стороны студенческого общества, обратились к премьер-министру Украины, чтобы он взял этот вопрос под личный контроль”.

Кроме этого, Яцунь отметил, что “письма в Госказначейство и от вузов, от студенческих коллективов, и от Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки Украины остались без ответов”.

В то же время председатель Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки заметил, что, “начиная с сегодняшнего дня, возобновилась выплата зарплаты согласно графикам, которые есть в каждом университете, за вторую половину октября, и если у нас будет информация о задержках или задолженности по заработной плате, то преподаватели и сотрудники будут обращаться в суд. Если не будет реакции, мы будем организовывать активные действия — митинги, демонстрации, манифестации, пикетирование Кабмина. И оставляем за собой право, согласно действующему законодательству, - вход в коллективный трудовой спор как на уровне вузов, так и на уровне Киева”, - заявил представитель профсоюза.

Как сообщал УНИАН, раньше власти в регионах неоднократно заявляли о блокировании Госказначейством средств территориальных громад.

30 октября на брифинге в Кременчуге народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Юрий Шаповалов заявил, что Государственному казначейству Украины ежемесячно не хватает на проплаты 10-11 млрд грн.

«Казначейство – это большая проблема. Я постоянно на связи с Госказначейством и с его руководителем Харченко. Честно говоря, он прячется уже от меня и не берет трубку. Но пока еще не все платежи проходят. Вы видите результат и по зарплатам. В среднем, как объяснил Харченко, Украине в месяц не хватает от 10 до 11 млрд на проплату всех платежей», - сказал Шаповалов.