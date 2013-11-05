Некорректная работа ПО госреестра может привести к серьезным последствиям - разработчик

Киев. 5 ноября. УНИАН. Нарушения в работе программного обеспечения (ПО) государственного реестра, вследствие чего стал невозможным доступ к реестрам в начале октября, в дальнейшем может привести к серьезным последствиям, считает представитель предприятия «Арт-Мастер» - разработчика программного обеспечения для ведения госреестра, адвокат Михаил Резник. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в УНИАН во вторник.

«Нестабильность работы программного обеспечения в результате взлома приведет к тому, что данные в реестре могут устареть. В будущем это может привести к печальным последствиям, а также к повторной и длительной остановке госреестров», - сказал Резник.

По его словам, в системе госреестра в результате взлома также присутствуют ошибки с шифрованием информации, что может привести к искажению данных, содержащихся в реестре.

«Это может привести к тому, что новорожденные не получат свидетельство о рождении, нельзя будет зарегистрировать брак, а владельцы недвижимости не смогут ее продать или купить», - отметил Резник.

Кроме того, в ответ на обвинение представителей Министерства юстиции в блокировании доступа к госреестрам компанией-разработчиком, адвокат заявил, что таким образом государственные органы с помощью украинских судов пытаются лишить разработчика программного обеспечения его законной собственности.

«Компания-разработчик "Арт-Мастер" готова обратиться в международные суды за защитой своих прав и отстаиванием своей позиции», - сказал Резник.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель департамента проектного менеджмента компании «Арт-Мастер» Алексей Поган сообщил, что в результате анализа недавнего обновления клиентского программного обеспечения для работы с госреестрами, опубликованного на интернет-ресурсах госпредприятия «Информационный центр», стало понятно, что на взломанном программном обеспечении разработчика были отключены проверки правомерности использования клиентского программного обеспечения и взаимные проверки подлинности компонентов системы.

«Это может привести к возможному появлению потенциальных рисков. Например к тому, что данные могут быть подменены либо произойдет утечка информации», - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель департамента бизнес-анализа и проектной документации «Арт-Мастер» Станислав Пелевин отметил, что сейчас говорить о восстановлении работоспособности госреестров нельзя.

«Во-первых, они абсолютно нестабильны, во-вторых, они неактуальны, в-третьих - не соответствуют нормам законодательства», - сказал Пелевин.

Он добавил, что теперь невозможно гарантировать стабильную работу госреестров и развивать их.

Как сообщал УНИАН, скандал между Минюстом и компанией "Арт-Мастер" разгорелся 1 октября, когда из-за технических проблем стал невозможным доступ к реестрам, сопровождением которых занимается государственное предприятие «Информационный центр» Минюста.

3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров. Речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, а также данные о браках, рождении, смертях.

В ответ на это Минюст заявил, что блокирование доступа к реестрам произошло по вине разработчиков программного обеспечения, в частности компании «Арт-Мастер» и «3-Т».

Одновременно Министерство юстиции обвинило компании-разработчики в том, что они значительно завышали стоимость своих работ. В частности, они получили авторское вознаграждение на сумму более миллиарда гривен.

По данным Минюста, общая сумма выплат госпредприятию "Информационный центр" составила 1 млрд 115 млн 120 тыс. грн. Из этих средств "Арт-Мастер" и "3-Т" зачислили себе 411 млн грн.

Генеральная прокуратура Украины 5 ноября заявила о привлечении к ответственности 200 должностных лиц Государственной регистрационной службы. По данным прокуратуры, зарегистрировано почти 40 уголовных производств, внесено 460 документов прокурорского реагирования.