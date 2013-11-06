Издан научно-практический комментарий Закона Украины «Об основах государственной языковой политики»

Сегодня, 06 ноября в УНИАН Народный депутат Украины Вадим Колесниченко и старший научный сотрудник Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, кандидат юридических наук Михаил Товт представили первое издание Научно-практического комментария Закона Украины «Об основах государственной языковой политики». Комментарий издан тиражом в 15 тысяч экземпляров и распространяется бесплатно. Администрация Президента Украины, Кабинет Министров, все народные депутаты, местные органы власти и ведущие украинские библиотеки в ближайшие дни получат данное издание. Заявку на получение Комментария можно отправить по эл. адресу: ngo.rsu@gmail.com. С электронной версией Комментария на русском и украинском языках можно ознакомится на сайте www.r-u.org.ua.

Первый научно-практический комментарий Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» под авторством кандидата юридических наук М.М. Товта и проректора Закарпатского венгерского института С.С. Черничко подготовлен с целью оказания правовой помощи гражданам Украины в процессе реализации и защиты своих языковых прав, предусмотренных Законом. В тексте Комментария детально анализируются и разъясняются положения Закона, особенности его функционирования и применения, права и обязанности граждан Украины, детально разъясняется порядок деятельности органов государственной власти по реализации норма Закона.

Как прокомментировал публикацию издания автор Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» Вадим Колесниченко «после выхода этого издания больше ни у кого не будет права не исполнять нормы закона или искривлять их смысл. Теперь механизмы реализации Закона детально разъяснены и показаны буквально на пальцах - на многочленных примерах. Надо помнить, что Законом установлен трехступенчатый механизм реализации, при котором первый, минимально необходимый объем поощрительных и поддерживающих мер применяется в обязательном порядке, в зависимости от результатов переписи населения и независимо от воли органов местного самоуправления и/или граждан. Второй –в объеме, установленными решением (или зависящими от воли) местных советов. А третий – в зависимости от воли граждан при наличии их заявлений.

К автоматическим мерам относятся, в частности: официальная публикация на региональном языке актов местных органов государственной власти и органов местного самоуправления (ст. 10); предоставление услуг на данном языке посетителям органов власти и ответов на письменные заявления, которые поступили на соответствующем языке меньшинства (ст. 11), изучение языка меньшинства в общих средних учебных заведениях (ч. 7 ст. 20), воспроизведение топонимов на региональном языке и др.;

От решения местных советов зависит: применение регионального языка в работе, делопроизводстве и документации местных органов власти, использование регионального языка в работе конференций, сборов и других официальных собраний, при распространении текстов официальных объявлений, сообщений, а также при наименовании органов власти, осуществлении надписей на их печатях, официальных бланках и т. п. (ч. 1, 4, 5, 6 ст. 11);

В зависимости от воли, намерения, заключения заинтересованных лиц (физических, юридических) решаются, в частности: вопросы определения языка материалов предвыборной агитации (ч. 5 ст. 12); внесение на языке меньшинства сведений о владельце в паспорт гражданина Украины и другие документы, удостоверяющие личность, а также выполнение на двух языках (государственном и языке меньшинства) документа об образовании, полученном в учебном заведении с обучением на соответствующем языке (ст. 13); осуществление, по соглашению сторон, судопроизводства (ст. 14); получение образования на соответствующем языке (ст. 20); выбор языка рекламы, маркировки товаров (ст. 26) и другие».

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