Издан научно-практический комментарий Закона «О принципах государственной языковой политики»

Киев. 6 ноября. УНИАН. Издан научно-практический комментарий Закона Украины «О принципах государственной языковой политики».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Вадим Колесниченко.

По его словам, первый научно-практический комментарий Закона «О принципах государственной языковой политики» под авторством кандидата юридических наук Михаила Товта и проректора Закарпатского венгерского института Степана Черничко подготовлен с целью предоставления правовой помощи гражданам Украины в процессе реализации и защиты своих прав, предусмотренных этим законом.

Колесниченко сообщил, что в комментарии детально анализируются и разъясняются положения закона, особенности его функционирования и применения, права и обязанности граждан Украины согласно положениям этого закона, регламентируется порядок деятельности органов государственной власти в реализации норм закона.

«После выхода этого издания, я надеюсь, больше ни у кого не будет права не выполнять нормы закона или искажать их содержание. Теперь механизм реализации закона детально разъяснен», - отметил Колесниченко.

Он также отметил, что законом установлен трехступенчатый механизм реализации, при котором первый, минимально необходимый объем поощрительных и поддерживающих мер применяется в обязательном порядке в зависимости только от результатов переписи населения и независимо от воли органов местного самоуправления или граждан.

Второй уровень, по словам Колесниченко, применяется в объемах, установленных решениями или в зависимости от воли местных советов, третий - в зависимости от воли граждан при наличии их заявлений.

К автоматическим мерам относятся, в частности: официальная публикация на региональном языке актов местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставление услуг на этом языке посетителям органов власти и ответов на письменные заявления, которые поступили на соответствующем языке меньшинств; изучение языка меньшинств в общих средних учебных заведениях; воспроизведение топонимов на региональном языке.

Колесниченко сообщил, что от решений местных советов зависит, например, применение регионального языка в работе, делопроизводстве и документации местных органов власти, использование регионального языка в работе конференций и других официальных собраний, при распространении текстов, официальных объявлений, а также при наименовании органов власти, осуществлении надписей на их печатях, официальных бланках.

Кроме того, по словам Колесниченко, в зависимости от воли, намерений, выводов заинтересованных лиц решаются, в частности, вопросы определения языка материалов предвыборной агитации, внесения на языке меньшинств сведений о владельце в паспорт гражданина Украины и другие документы, которые удостоверяют личность, а также выполнение на двух языках (государственном и языке меньшинств) документа об образовании, полученном в учебном заведении с обучением на соответствующем языке, осуществления, при согласии сторон, судопроизводства и получения образования на соответствующем языке, выбор языка рекламы, маркировки товаров.

Колесниченко сообщил, что комментарий, выданный тиражом 15 тыс. экземпляров, распространяется бесплатно. Комментарий будет послан в Администрацию Президента, Кабинет министров, народным депутатам, местным органам власти и ведущим украинским библиотекам.

В свою очередь, Товт отметил, что комментарий построен по структуре закона, то есть конкретно комментируются соответствующие нормативные предписания закона.

«Если Закон Украины «О принципах государственной языковой политики» будет действовать длительное время, тогда он сможет посодействовать демократизации нашего общества не только в сфере применения языков», - сказал он.