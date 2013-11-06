Киево-Могилянская академия внедряет магистерскую программу публичного права и администрирования

Киев. 6 ноября. УНИАН. Национальный университет «Киево-Могилянская академия» с февраля 2014 года планирует внедрить обучение по магистерской программе публичного права и администрирования для формирования качественно новой среды лидеров для политической деятельности и государственной службы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент НаУКМА Сергей Квит и директор Киево-Могилянской школы публичного права Игорь Колиушко.

По словам президента академии, программа была разработана в 2009 году с использованием опыта и подходов, практикуемых в Великобритании, Германии, США и Канаде, но тогда из-за экономического кризиса возникли определенные проблемы с ее внедрением в учебный процесс.

Квит заметил, что нынешняя украинская система образования в области публичного права и администрирования не в полной мере отвечает потребностям органов государственной власти и ожиданиям общества. Кроме того, проблемы были выявлены не только в содержательном наполнении учебных программ ряда украинских вузов, но и в методиках и системности подготовки.

"Если все будет хорошо, то с февраля следующего года мы сможем начать обучение групп слушателей по этой магистерской программе. На наш взгляд, нам удастся сделать подготовку по программе более качественной, чем это есть сегодня в Национальной академии государственного управления", - сказал Колиушко.

По его словам, отбор на учебу будет осуществляться на основе конкурса и собеседования. Конкурс будет проводиться в декабре 2013 года - январе 2014 года, если Министерство образования не определит другие даты. Система образования предусматривается модульная и вечерняя и рассчитана на 21 месяц.

Как отметил Колиушко, программа предусматривает 18 обязательных дисциплин и 6 выборочных курсов, после чего слушатели будут проходить стажировку в органах государственной власти Украины и за рубежом.

По мнению научных работников, одним из преимуществ обучения по программе является стоимость: слушатели первого набора получают 50-процентную скидку от стоимости обучения по магистерским программам в Киево-Могилянской академии, которая составляет около 19 тыс. грн в год.

"Нам нужны политические и государственные служащие - смелые и амбициозные, те, кому хватит силы ума и духа, чтобы, обучаясь по этой программе, вместе с нами приобщиться к моделированию и созданию нового украинского будущего", - подчеркнул Колиушко.