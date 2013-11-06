Журналисты, общественные деятели и сотрудники Аграрного университета не исключают умышленного поджога админкорпуса ВУЗ из-за земельных проблем

Киев. 6 ноября. УНИАН. Журналисты, общественные деятели и сотрудники Национального университета биоресурсов и природопользования не исключают умышленного поджога административного корпуса университета из-за земельных проблем.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, научный сотрудник Национального университета биоресурсов и природопользования Павел Попович не исключает, что вследствие пожара были уничтожены документы на право собственности земли, принадлежащей университету. Он заметил, что не знает точно, где находятся документы о праве собственности на землю, но допускает, что они могли быть в юридическом отделе, находившемся, по его словам, напротив кабинета ректора, который вследствие пожара полностью выгорел.

Руководитель программы «коррупция по-украински» Наталия Сидорова связывает вероятный поджог с тем, что в собственности университета находится Боярская лесная опытная станция - это 10 га леса на территории села Лесники Киевской области.

Как объяснил юрист Игорь Овчаренко, в пределах Лесниковского сельсовета уже 5 лет работают схемы земельных махинаций: “В 2008 году состоялось рейдерское нападение на отдел земельных ресурсов Киево-Святошинского района, вследствие этого нападения в отделе земельных ресурсов исчезла вся техническая документация по земельным участкам, распределявшимся до 2003 года, соответственно, исчезли и книги регистрации актов, все, что могло указать на то, что земельные участки имели своих владельцев и были уже распределены и мпо ним не могли уже никоим образом приниматься решения сельсоветов о повторном перераспределении”.

После этого, сказал юрист, который непосредственно представляет интересы двух потерпевших по этим делам, “буквально за 5 месяцев происходит ряд событий - принятие соответствующих решений сельских советов по разработке проекта землеустройства, еще через 2 месяца происходит непосредственное выделение в частную собственность земельных участков, потом - все это проводится через отдел земельных ресурсов, через проектную организацию, которые не имеют никаких замечаний по поводу того, что земли накладываются на другие земельные участки, которые уже имеют владельцев, и, соответственно, лица, которым повторно распределены эти земли, получают акты о частной собственности на земельные участки”.

Овчаренко подчеркнул то, что “все это очень согласованная схема, которая объединяет и сельский совет, и отдел земельных ресурсов, и проектные организации и достаточно лояльным чувствуется поведение правоохранительных органов к происходящим в Лесниках событиям . На сегодняшний день существует около десяти дел относительно этих событий, ни одно из них, несмотря на то, что они возбуждены с 2008 года, не имело никакого логического завершения. Эти дела постоянно изучаются, переквалифицируются, ни одного вывода по этим делам до сих пор не было”.

В свою очередь, руководитель программы «Коррупция по-украински» утверждает, что, “по странному стечению обстоятельств, заведующая кафедрой государственного управления Национального университета биоресурсов и природопользования и ее родня несколько раз получили землю из рук Ольги Сагач, председателя Лесниковского сельского совета. На территории этого же села находится часть земельного массива ГП “Боярская опытная станция” (в настоящее время - Боярская лесная опытная станция Нацонального университета биоресурсов и природопользования Украины).

Также Сидорова отметила, что “все материалы, доказывающие нашу версию о возможной причастности заведующей кафедрой, будут переданы в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное производство и объединить его с производством, которое уже возбуждено по статье 194, части 2 - поджог с целью завладения имуществом”.

Как сообщал УНИАН, пожар в административном корпусе Национального университета биоресурсов и природопользования, расположенном по ул. Героев Обороны, 15, в Голосеевском районе Киева, возник около 17.00 в воскресенье, 27 октября. Огонь распространился на площадь около полторы тысячи квадратных метров. Ликвидация пожара длилась более четырех часов. На месте происшествия работали 22 единицы основной и специальной техники, в том числе 4 автолестницы. По данным спасателей, тушение огня осложнялось тем, что конструкции здания имеют деревянные перекрытия. По предварительным данным, в этом корпусе велись строительные работы с применением лакокрасочных материалов и газоэлектросварки. Поэтому не исключено, что причиной загорания могла стать искра, возникшая во время сварочных работ.

Милиция начала уголовное производство по факту пожара в административном здании университета по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, которое причинило имущественный вред в особо крупных размерах или привело к гибели людей либо другим тяжелым последствиям». Ведется досудебное расследование.