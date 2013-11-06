В ноябре в Киеве начнутся гастроли Киевского академического областного театра имени Саксаганского

Киев. 6 ноября. УНИАН. С 17 ноября в Киеве начинаются гастроли Киевского академического областного музыкально-драматичного театра им. П.К. Саксаганского, посвященные юбилейному, 80-у, сезону.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили заместитель директора театра Александр Шевчук и руководитель литературно-драматичной части театра Татьяна Полищук.

Гастроли состоятся с 17 ноября 2013 года по апрель 2014 года в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины.

Как отметила Полищук, в августе этого года Театр им. Саксаганского открыл свой 80-й театральный сезон, и эта выдающаяся дата является осознанием собственного опыта и толчком для открытия новых горизонтов и перспектив. Как сообщил Шевчук, до сих пор театр посещал с гастролями такие города как Кировоград, Умань, Житомир, Полтава, Ивано-Франковск, Ужгород, Черкассы, Чернигов, Днепропетровск, Одесса и многие другие города и городки в разных уголках Украины, а также г. Тарнов в Польше, и всегда имел успех и одобрительные отзывы зрителей, специалистов театральной сцены, прессы.

“Думаю, что в Киеве мы также найдем своего зрителя, и надеемся на плодотворное, теплое общение с киевской публикой”, - сказала Полищук.

Она проинформировала, что в столицу привезут одни из лучших спектаклей театра, в частности, новую масштабную постановку известного спектакля "Ханума" (покажут 17 ноября), комедию “Безумная свадьба” (23 ноября), народное шоу “Кайдашева сім’я” (8 декабря), спектакль “За двумя зайцами” (24 ноября), “Сватовство на Гончаровке” (22 ноября) и первую постановку по пьесе заслуженного деятеля искусств Украины, драматурга, режиссера и писателя Игоря Афанасьева “Кто кому Рабинович”.

Также для маленьких зрителей в Киеве 2-6 января покажут новогоднюю сказку “Агенты новогодней безопасности”.

Шевчук сообщил, что 7-8 лет тому назад в театре наступил новый этап развития - он получил новое помещение, нового руководителя, набрал новых актеров и обновился. По его словам, состав труппы теперь преимущественно молодежный - 30-35 лет. “Штат большой - у нас около 60 актеров драматических, 12 пар балета, 12 вокалистов. Мы выпускаем современные спектакли, для молодежи в первую очередь, а также музыкальные представления. У нас есть отдельно еще и концертные программы, которые очень хорошо воспринимаются зрителями”, - прибавил Шевчук. По его словам, театр также имеет свой оркестр из 22 музыкантов, которые проводят и отдельные концерты в театре.

В настоящее время репертуар Театра им. Саксаганского составляет более 40 спектаклей, среди которых - постановки по произведениям украинских и зарубежных классиков, а также современных драматургов.

На пресс-конференции сообщили, что начало представлений в Киеве - в 19.00 (представлений для детей - в 11.00 и 14.00). Стоимость взрослых билетов составляет от 50 до 150 грн.

Справка УНИАН. Театр им. Саксаганского был основан в 1933 году, когда по решению Народного комиссариата образования УССР было принято решение об образовании в городе Белая Церковь 4-го Киевского областного передвижного рабоче-колхозного театра. в 1937 году театру было присвоено имя Афанасия Саксаганского с личного согласия корифея украинской сцены.

1 декабря в 2009 г. Театр им. Саксаганского получил статус академического.