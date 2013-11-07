Возобновляются строительные работы на стратегической стройке на Печерске по ул. Ольшанская, 2

В центре столицы, на Печерске возобновляются работы на стратегически важной стройке по ул.Ольшанская, 2. Это первый шаг в реализации масштабного проекта по облагораживанию запущенной территории на Печерских холмах, а также возведению жилого комплекса, максимально обеспеченного собственной инфраструктурой.

В первую очередь, на участке будут проведены работы по укреплению склона - для обеспечения его безопасности и устойчивости. Это обязательное требование, которое приняла на себя компания "Прайм-Девелопмент", которая ранее приобрела корпоративные права Заказчика для возобновления строительства по ул.Ольшанская, 2 в Печерском районе Киева.

Выполняя обязательства перед инвесторами, которые приобрели недвижимость в строящихся домах, "Прайм-Девелопмент" предусмотривает реконструкцию недостроенных домов с благоустройством придомовой территории: организация парковой зоны в виде сквера и мест прогулки и отдыха местного населения. Застройщик также планирует максимально обеспечить район социально важными объектами - аптеками, спортивными площадками, продуктовыми магазинами.

"Посмотрите на фото до начала строительства - они более чем красноречивы", - говорит директор "Прайм-Девелопмент" Сергей Бухарин.

"Также мы охотно покажем то, что будет на данном месте в самом скором времени. Конечно, есть те, кому мешают новые красивые дома с собственной инфраструктурой - ведь люди привыкли из года в год наблюдать со своего окна свалку. Но мы хотим, чтобы в Киеве было как можно больше красивых и облагороженных мест", - подчеркнул директор компании.

Компания "Прайм-Девелопмент" вышла на рынок Украины для популяризации и внедрения европейских стандартов в сфере развития и управления объектов строительства. Имея зарубежные корни, она отличается нестандартным подходом к реализации проектов, учитывая многонаправленные составляющие: социальная значимость, новизна технологических подходов, Современное архитектурное решение, удобство эксплуатации и гармоничность с окружающей средой.