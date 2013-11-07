Застройщик «Прайм-Девелопмент» заявил о возобновлении строительства "проблемной" стройки на Печерске

Киев. 7 ноября. УНИАН. Компания «Прайм-Девелопмент», выкупившая корпоративные права на застройку жилого комплекса «Печерский бастион» по ул. Ольшанской, 2 в Печерском районе Киева, заявляет о попытке отчуждения данного актива недобросовестными конкурентами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор «Прайм-Девелопмент» Сергей Бухарин.

«Прайм-Девелопмент» приобрела корпоративные права «Сфера-сити» которая является инвестором этой застройки буквально месяца 2 назад. Мы начали разбираться с той ситуацией, почему все это происходит (против застройки выступает инициативная группа – УНИАН), и поняли, что это является просто заказом. Могу это сказать в открытую. Именно заказом недобросовестных конкурентов», - сказал Бухарин.

По его словам, участники инициативной группы, протестующие против стройки, не идут на переговоры с девелопером и не выдвигают никаких требований, а просто мешают строительству.

«Вокруг нашего участка стоит 2 вагончика со спортивными людьми, которые по любому поводу (если приезжает техника или я приезжаю) выбегают и собирается человек 20. Спортивного телосложения люди, начинают скандировать, мешать работе. Я спрашиваю у инициативной группы, у вас есть какие-то претензии, пожелания. На что инициативная группа отвечает: «Нет, мы с вами ни о чем говорить не будем. Нам от вас ничего не нужно, у нас все хорошо», - отметил Бухарин, добавив, что такие действия проводятся с целью доведения застройщика до банкротства и последующего захвата строительного участка.

Директор «Прайм-Девелопмент» также отметил, что в строительство данного объекта уже было инвестировано около 60 млн грн из которых 27-28 млн грн – деньги 70 инвесторов.

«Сейчас мы готовы вложить, в первую очередь, в укрепление склона (это очень важно для всех) порядка 30 млн грн. Это то, что необходимо сейчас сделать, чтобы весной не произошла ситуация чрезвычайная, которая повлечет за собой очень большие разрушения», - сказал Бухарин.

В свою очередь юрист Алексей Петренко сообщил, что у «Прайм-Девелопмент» есть вся разрешительная документация на проведение строительных работ на объекте.

«На сегодняшний день есть действительные разрешительные документы на проведение не только работ по укреплению склона, а и на проведение строительных работ… Первого октября 2013 года окружной админсуд Киева признал действительной декларацию на начало ведения строительных работ», - сказал Петренко.

Присутствовавшие на пресс-конференции инвесторы строительства выразили надежду, что новый застройщик сможет продолжить строительство на объекте в кратчайшие сроки.

Глава "Прайм-Девелопмент" отметил, что компания надеется решить вопрос возобновления стройки до конца года, для чего планирует обращаться к главе КГГА Александру Попову.

Справка УНИАН. Прежний владелец жилого комплекса «Печерский бастион» - компания «Сфера-Сити» начала подготовительные работы по его строительству летом 2012 года. Проект строительства, в частности, предполагал возведение четырех домов на более чем 1,5 тыс. квартир, а также возведение торгово-развлекательного комплекса. Первую очередь жилого комплекса планировалось сдать в эксплуатацию уже в первом квартале 2013 года. Однако позже, из-за противодействия инициативной группы, выступившей против застройки данного участка земли, строительство было приостановлено.