КИУ призывает технических кандидатов после формирования УИК не осложнять избирательный процесс и снять свои кандидатуры

Киев. 7 ноября, УНИАН. Комитет избирателей Украины (КИУ) призывает технических кандидатов после формирования участковых избирательных комиссий снять свои кандидатуры, чтобы не осложнять избирательный процесс.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель КВУ Александр Черненко.

Он констатировал распространенную практику регистрации «технических кандидатов». Особенно аномальным, по словам Черненко, является количество кандидатов в и.о. № 94 и и.о. № 223.

«Количество таких кандидатов достигает уже 60, что уже побило рекорд для мажоритарных округов в Украине», - добавил он.

Черненко отметил, что регистрация такого количества кандидатов проведена для получения через их квоты большинства в участковых избирательных комиссиях.

«Если есть 60 кандидатов, то даже по теории вероятности, при самой честной жеребьевке, эти технические партии получат места в комиссиях, хотя бы потому, что их больше. Мы понимаем, что эти партии сейчас сугубо формально делегируют своих людей в комиссии, а затем будут этими квотами торговать для более серьезных кандидатов или просто приведут сразу в комиссии людей, которые будут представлять интересы других кандидатов», - сказал Черненко.

По его словам, практика свидетельствует, что после формирования УИК значительная часть «технических» кандидатов «снимется» с регистрации. Если этого не случится, то будет серьезно усложнена печать бюллетеней, работа избирательных комиссий накануне и во время дня голосования, подсчет голосов, который может привести к «техническому» срыву избирательного процесса в этих округах.

«Если мы не можем сегодня запретить техническим кандидатам принимать участие в выборах, мы не можем запретить им делегировать своих людей в комиссии, то мы их призываем после того, как участковые комиссии будут сформированы, сняться с регистрации, чтобы не осложнять дальнейшую организацию избирательного процесса», - сказал Черненко.

Он также отметил, что на нескольких округах распространена практика регистрации так называемых «двойников» - кандидатов, чьи фамилии и имена полностью или частично совпадают с кандидатами, которые уже зарегистрированы в этом округе, или похожи на фамилии других известных политиков. «Использование этой технологии можно трактовать, как препятствие избирателям осуществить осознанный выбор, что является нарушением законодательства», - сказал Черненко.

Кроме того, он отметил, что формирование окружных избирательных комиссий произошло в установленные законом сроки, но из-за большого количества партий, которые выдвинули «технических» кандидатов, большинство представительства в ОИК получили мало известные партии, многие из которых лишь выдвигали кандидата без дальнейшей его регистрации. Сразу после формирования во многих ОИК партии провели замену своих представителей.

Черненко также сообщил, что анализ членов ОИК в 5 округах свидетельствует, что значительная часть из них имеет опыт работы на прошлогодних парламентских выборах, в том числе в составе этих самых ОИК. По его словам, члены ОИК, чья предыдущая деятельность вызывает обеспокоенность, раньше представляли в комиссиях Партию регионов или аффилированные с ней «технические» партии. Именно их деятельность или бездеятельность во время установления результатов выборов в 2012 году стала одной из причин отмены результатов выборов в этих округах.

Черненко отметил, что все 5 окружных избирательных комиссий начали свою работу своевременно с присутствием на заседаниях большинства членов комиссий. «Однако процесс формирования ОИК, замены в их составе и личные качества и предыдущая деятельность многих членов ОИК дает основания сомневаться в их политическом беспристрастии, и в целом не вызывает доверия общества к этим комиссиям», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в 94-м округе Юрия Кармазина – бывшего народного депутата, председателя Партии защитников Отчизны. 4 ноября ЦИК зарегистрировал в 94-м избирательном округе самовыдвиженца Юрия Кармазина, 1982 г.р. Также в 94-м округе ЦИК зарегистрировала двух самовыдвиженцев - полных однофамильцев адвоката Сергея Власенко, а также кандидата-самовыдвиженца, который является однофамильцем экс-депутата Остапа Семерака. Среди зарегистрированных в 94-м округе - также «двойник» кандидата от объединенной оппозиции Виктора Романюка.