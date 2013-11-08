Недетский проект для школьников анонсирует «Фокстрот»

13 ноября в 12:30 в УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция организаторов и экспертов всеукраинского школьного конкурса «ЭКОкласс» под девизом: «Твой первый взрослый проект!». Участники пресс-конференции: Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома»; Геннадий Выходцев, глава правления общественной организации "Социальный центр "Перспектива - Фокстрот"; Владимир Вербицкий, директор Национального эколого-натуралистического центра МОН Украины, доктор педагогических наук; Олег Картавцев, директор ГП «Центр экологических инициатив» Министерства экологии Украины; Анатолий Подобайло, заместитель директора ННЦ «Институт биологии», канд. биологических наук, КНУ имени Тараса Шевченко.

В программе: презентация социального проекта «ЭКО класс», который формирует проактивную позицию подрастающего поколения по защите окружающей среды; экспертное мнение лидеров мнений в области ЭКОответственности; знакомство с юными экологами Киева и выставкой их творческих работ. А также «превращение» журналистов в стейкхолдеров проекта «ЭКОкласс» с помощью инициативы «Благотворительность вместо сувениров». Аккредитация : тел: 050 449 39 99, Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua

Справка:

«ЭКОкласс» - это уникальная социальная инициатива торговой сети «Фокстрот». Она объединила детей, родителей, учителей и представителей местных сообществ. Ее цель - улучшить экологическую ситуацию родного края. Изюминкой проекта станет коллективная, а не индивидуальная работа участников, а также всеукраинский масштаб инициативы с акцентом на родной край. Конкурс пройдет с 13 ноября 2013г. по 12 мая 2014г., работы будут оцениваться по коллективным номинациям " ЭКОдизайн", " ЭКОинновация ", " ЭКОкреатив ". К участию приглашаются школьные коллективы с 1 по 11 класс, члены экологических объединений в возрасте от 6 до 17 лет, их педагоги - все, кто хочет жить в экологически чистой стране и работает над этим. Финал конкурса приурочен ко Дню экологического образования 12 мая 2014 года. Организаторы поощрят авторов массовых, зрелищных, прикладных проектов наградами и сюрпризами на специальной церемонии. Партнером конкурса «ЭКОкласс» выступил Национальный эколого-натуралистический центр МОН Украины. Информационным партнером стала «Комсомольская правда в Украине».

«Фокстрот» имеет опыт реализации собственных экологических проектов и может с полным правом выступать наставником в работе со школьниками. С 2006 года ГК «ФОКСТРОТ» - подписант Глобального Договора ООН, важным направлением которого является экологическая ответственность бизнеса и его системная работа по минимизации воздействия на окружающую среду. С 2009 года реализуется корпоративная экологическая программа «Зеленый офис» по минимизации влияния офисной деятельности на окружающую среду - http://www.youtube.com/watch?v=iJsuv5e9S9U&feature=youtu.be

С 2012 в магазинах «Фокстрот. Техника для дома» реализуются только биопакеты с добавкой EPI TDPA. Готовится к реализации волонтерская программа по централизованной утилизации использованных батареек. Ведется широкая пропаганда «Зеленого офиса» - по примеру и при поддержке «Фокстрота» собственную эколого- благотворительную программу «Зеленый Институт» внедряют студенты Института журналистики КНУ имени Шевченко.