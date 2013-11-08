Недетский проект для школьников анонсирует «Фокстрот»

12:13, 08 ноября 2013
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13 ноября  в  12:30  в  УНИАН  (ул. Крещатик, 4)   состоится пресс-конференция организаторов и экспертов всеукраинского  школьного конкурса  «ЭКОкласс» под девизом: «Твой первый взрослый проект!».  Участники пресс-конференции: Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома»; Геннадий Выходцев,  глава правления общественной организации "Социальный центр "Перспектива - Фокстрот"; Владимир Вербицкий, директор Национального  эколого-натуралистического  центра МОН Украины, доктор педагогических наук;  Олег Картавцев, директор ГП «Центр экологических инициатив» Министерства экологии Украины; Анатолий Подобайло, заместитель директора ННЦ «Институт биологии», канд. биологических наук, КНУ имени Тараса Шевченко.
В программе: презентация социального проекта «ЭКО класс», который формирует проактивную позицию подрастающего поколения по защите окружающей среды; экспертное мнение лидеров мнений в области ЭКОответственности; знакомство с юными экологами Киева  и  выставкой их творческих  работ.  А также «превращение»  журналистов  в стейкхолдеров  проекта «ЭКОкласс» с помощью инициативы  «Благотворительность  вместо  сувениров». Аккредитация : тел: 050 449 39 99, Milovanova-E@foxtrot.kiev.ua
Справка:
«ЭКОкласс» - это уникальная социальная инициатива торговой сети «Фокстрот». Она  объединила детей, родителей, учителей и представителей  местных  сообществ. Ее цель - улучшить экологическую ситуацию родного края. Изюминкой проекта станет коллективная, а не индивидуальная работа участников,  а также всеукраинский масштаб   инициативы с акцентом на родной край. Конкурс пройдет с 13 ноября 2013г. по 12 мая 2014г., работы будут оцениваться   по коллективным номинациям " ЭКОдизайн", " ЭКОинновация ", " ЭКОкреатив ". К участию приглашаются школьные коллективы с 1 по 11 класс, члены экологических объединений в возрасте от 6 до 17 лет, их педагоги - все, кто хочет жить в экологически чистой стране и работает над этим. Финал конкурса приурочен  ко Дню экологического образования  12  мая  2014 года.  Организаторы поощрят авторов  массовых, зрелищных, прикладных  проектов  наградами и сюрпризами  на специальной церемонии. Партнером конкурса  «ЭКОкласс» выступил Национальный эколого-натуралистический центр МОН Украины. Информационным партнером стала  «Комсомольская правда в Украине».
«Фокстрот» имеет опыт реализации собственных экологических проектов и может с полным правом выступать наставником в работе со школьниками. С 2006 года ГК «ФОКСТРОТ» - подписант Глобального Договора ООН, важным  направлением которого является экологическая ответственность бизнеса и его системная работа по минимизации воздействия на окружающую среду. С  2009 года  реализуется  корпоративная  экологическая  программа «Зеленый офис» по минимизации влияния офисной деятельности на окружающую среду - http://www.youtube.com/watch?v=iJsuv5e9S9U&feature=youtu.be 
С 2012  в магазинах «Фокстрот. Техника для дома» реализуются только  биопакеты с добавкой  EPI TDPA. Готовится к реализации волонтерская программа по централизованной утилизации использованных  батареек. Ведется широкая пропаганда «Зеленого офиса» - по примеру и при поддержке «Фокстрота» собственную эколого- благотворительную программу «Зеленый Институт» внедряют  студенты Института журналистики КНУ имени Шевченко.

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