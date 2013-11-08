XI Международное ножевое шоу «Стальная грань» при поддержке УНИАН пройдет 9 - 10 ноября 2013 года в Центре делового и культурного сотрудничества "Украинский Дом".

Праздник красоты и величия клинковых изделий уже не первый год является основным событием в Украине для увлеченных людей, ценящих холодную красоту. Главной целью «Стальной грани», в первую очередь, является развитие ножевой культуры и ознакомление с мировыми шедеврами самых различных мастеров, как современности, так и прошлого.

Во время официального открытия всем присутствующим будет представлена уникальная возможность увидеть лично, как участники “Стальной грани” – мастера ножевого дела, кузнецы, мастера народных украинских промыслов и гости мероприятия совместно изготовят "Подкову – талисман на счастье" с пожеланиями удачи для украинской делегации на саммите в Вильнюсе в знак поддержки государственной стратегии по вступлению Украины в Европейский союз. Для участия в официальном открытии приглашены представители Администрации Президента Украины, представители бизнеса, общественные и политические деятели, иностранные гости.

Торжественное открытие пройдет в праздничной атмосфере с музыкальным сопровождением и преподнесением цветов каждой присутствующей девушке из рук рыцарей.

В программе мероприятия : мастер-классы от ковки ножей, топоров, работы на гриндере, правки и заточки клинковых изделий, до мелкой пластики и резьбы до дереву, кости; кулинарное шоу от шеф-поваров, в частности, фирменная разделка мяса по-грузински; сабельные бои, семинары , конкурсы среди посетителей шоу , выступления и турниры.

В рамках ножевого шоу «Стальная грань» можно ознакомиться с работами мастеров из Украины, стран СНГ и мира, узнать о тенденциях мирового рынка.

Успех «Стальной грани» у посетителей, количество которых с каждым годом увеличивается, объясняется разнообразной развлекательной шоу-программой, в рамках которой можно увидеть широкий спектр использования клинковых изделий: от боевых искусств до кулинарии и парикмахерства.

Впервые на «Стальную грань» по приглашению Федерации кунгфу Украины первый раз в Украину приезжает известный мастер кунгфу Zhao Yajun. Международная федерации кунгфу и Федерация кунгфу Украины презентуют долговременную программу курсов и семинаров по кунгфу в Украине и КНР.

Традиционно в рамках мероприятия для посетителей будет открыт «Город мастеров», где можно не только увидеть работу профессионалов ножевого, кузнечного, гончарного дел и других народных ремесел, но и попробовать что-то сделать самому. В рамках гончарного шоу будет продемонстрировано искусство росписи гончарных изделий ”Фляндривка”.

Посетители «Стальной грани» смогут увидеть рыцарские поединки и турниры по стрельбе из традиционного, исторического и блочного луков. Кроме того, зрители смогут принять участие в различных конкурсах и получить тематические призы от организаторов.

XI Международное ножевое шоу "Стальная Грань" пройдет 9-10 ноября в Киеве в Украинском Доме (ул. Крещатик, 2).

Подробная программа XI Международного ножевого шоу «Стальная грань»: http://steeledge.com.ua/proekt.html