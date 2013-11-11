Ассоциации малого и среднего бизнеса призывают власти пересмотреть необходимость введения кассовых аппаратов и обязательного учета товарных запасов

Киев. 11 ноября. УНИАН. Ассоциации малого и среднего бизнеса выступают против внесения изменений в Налоговый кодекс в части возможного усиления контроля за осуществлением расчетных операций предпринимателями 1-3 групп упрощенной системы налогообложения. Как отметили представители ассоциаций в ходе пресс-конференции в УНИАН, они готовы к новым акциям протеста, если их мнение не будет учтено.

«Мы хотим сказать властям, что мы готовы отстаивать свои права», - сказал в ходе пресс-конференции глава Всеукраинского комитета «Наступ» Руслан Секела. – «Мы предлагаем не включать в проект бюджета на 2014 год нормы, против которых предприниматели выступили еще в 2010 году. А именно – введения книги учета доходов и расходов при продаже ввезенных товаров, использования кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций - УНИАН) и обязательства вести учет запасов товаров, ввезенных до 1 января 2014 года».

Вместе с тем, по словам Секелы, информация о том, что такие изменения будут внесены в Налоговый кодекс для формирования проекта бюджета на 2014 год, является неофициальной.

«Информация неофициальная – никто проекта бюджета не видел. Нам об этом сказала народный депутат Оксана Продан. Не доверять ей у нас нет оснований. Но мы обращаемся к власти, чтобы к нам прислушались», - сказал Секела.

Он также обратил внимание, что на текущий момент предприниматели готовят обращения к властям и намерены разослать их в Администрацию Президента Украины, Кабинет министров и Совет предпринимателей при правительстве.

«Пока же мы будет информировать предпринимателей о том, что их ждет, если изменения в Налоговый кодекс все-таки будут приняты», - сказал Секела.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, который предусматривают внедрение системы электронной кассовой отчетности.

10 января Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г.

Одновременно с 1 января 2013 года вступила в силу норма о переходном периоде для предпринимателей, отведенном специально для того, чтобы дать им возможность оборудовать кассовые аппараты необходимыми устройствами. Переходный период должен был закончиться 1 июля 2013 года.

Вместе с тем, ряд народных депутатов – представителей всех фракций парламента выступили с предложением продолжить процесс оборудования кассовых аппаратов, но отсрочить наступление ответственности за необорудованные кассовые аппараты. Такое решение было принято парламентом и поддержано Президентом Украины.

Виктор Янукович подписал закон об отсрочке до 1 июля 2014 года наложения штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности.

В июле Министерство доходов и сборов Украины утвердило реестр регистраторов расчетных операций и определило 53 модели кассовой техники, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей передачу контрольно-отчетной информации в органы доходов и сборов.

Законом определены несколько групп предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность.