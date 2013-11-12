77% избирателей 223-го округа Киева готовы принять участие в повторных выборах в ВР 15 декабря - опрос

Киев. 12 ноября. УНИАН. 76,8% избирателей 223-го избирательного округа в Киеве намерены принять участие в голосовании на повторных выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 15 декабря 2013 г.

О таком результате социологического исследования "Электоральные ожидания киевлян накануне повторных выборов народных депутатов Украины 15 декабря 2013 года" сообщил на пресс-конференции в УНИАН научный консультант социологической компании "Актив-групп" Андрей Бодров.

Он отметил, что опрос был проведен 23-29 октября 2013 г. специалистами фирмы “Актив-групп”. Были опрошены 1650 респондентов в возрасте от 18 лет, которые являются избирателями 223-го округа. Статистическая погрешность составляет 2,5%.

Согласно полученным результатам, только 10,4% сообщили, что не будут голосовать на этих выборах. При этом 12,8% сказали, что пока не определились, пойдут ли голосовать.

Что касается симпатий респондентов к кандидатам, которые уже зарегистрированы, и которые могут еще быть зарегистрированными на эти выборы, то Бодров сообщил, что лидерами в этом округе, как и в 2012 году, остаются Юрий Левченко и Виктор Пилипишин. Так, среди тех, кто придет на выборы, 27,9% сейчас поддерживают Пилипишина, 23,1% - Левченко, среди числа всех опрошенных: 24,1% - готовы голосовать за Пилипишина и 19,8% - за Левченко.

«Если анализировать уровень электоральной дисциплины, то в случае с Пилипишиным он более дисциплинирован, более предан своему кандидату и активнее участвует в голосовании, то есть явка избирателей его выше”, - отметил Бодров. По его словам, такая дисциплина объясняется по большей части более старшим возрастом избирателей Пилипишина, которые обычно проявляют большую активность на выборах.

“Если говорить об электорате Левченко, то мы знаем, что это люди более молодые, люди более образованные, но в электоральном плане они менее дисциплинированы. Это люди, которые выражают свою политическую позицию, например, в социальных сетях, дебатах на кухнях или по месту работы, но очень редко приходят на избирательный участок”, - объяснил он.

При этом социолог обратил внимание, что сейчас Пилипишин еще не является кандидатом.

“В случае не выхода Пилипишина на округ электоральная конфигурация резко изменится. Учитывая, что настроение на округе более оппозиционное, чем провластное, то это дает право говорить о резком повышении шансов таких игроков как Гримчак, который с одной стороны, с идеологической стороны, похож на Левченко и в случае проведения успешной кампании может перетянуть на себя часть его электората и при этом может получить значительную часть пилипишинского электората. И за счет этого претендовать на довольно весомый показатель в этой борьбе и соответственно претендовать на победу”, - заявил Бодров.

Также в группу лидеров в таком случае попадают, по его словам, Олесь Бузина, Игорь Шаповал и Татьяна Монтян.

Согласно представленным результатам опроса, сейчас за Бузину хотят голосовать 5,2% респондентов из числа заявивших, что примет участие в выборах, и 4,5% - из числа всех опрошенных; за Гримчака — соответственно 4,8% и 4,1%; за Монтян — 3,2% и 2,8%; за Шаповала — 2% и 1,8%. В список кандидатов, который предлагался респондентам, были включены кандидаты в 223-ом округе 2012 года и те, кто получил больше поддержки избирателей (за исключением тех, кто публично отказался баллотироваться). А также 4 человека Монтян, Шаповал, Гримчак и Окунская), имеющие рейтинг узнаваемости не менее 5% в столице, которые заявили о готовности баллотироваться, сообщил представитель компании "Актив-групп".

Остальные кандидаты отстают в рейтинге избирателей. В то же время процент пока не определившихся за кого голосовать составляет 32,1% среди тех, кто планирует прийти на участок 15 декабря и 27,6% - среди числа всех опрошенных.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции председатель Союза молодых политологов Андрей Еременко выразил предостережение, что треть людей может очень сильно устать еще до выборов и их поведение будет непредсказуемым: “Поэтому что когда эти более 70 персонажей начнут вести свою агитацию, они настолько переполнят информационное пространство, что человек просто отключится и перестанет что-нибудь воспринимать”.

Бодров сообщил, что перед последними выборами объявят результаты второго опроса относительно электоральных симпатий в округе, который запланирован на 29-30 ноября.

Также на пресс-конференции был представлен результат опроса относительно рейтинга политических сил в указанном округе.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявила о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.

Подача документов в ЦИК завершилась 4 ноября, а 19 ноября ЦИК завершит рассмотрение вопроса о регистрации кандидатов.

По состоянию на 11 ноября, ЦИК зарегистрировала в 223-ом округе 64 кандидата.