Интеллигенция называет неразумным решение о демонтаже памятной доски Шевелеву в Харькове

Киев. 12 ноября. УНИАН. Интеллигенция называет неразумным решение о демонтаже памятной доски филологу Юрию Шевелеву в Харькове.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН во время презентации второго издания книги Юрия Шевелева и Оксаны Забужко «Вибране листування на тлі доби: 1992 – 2002».

Исполнительный директор Международного Фонда «Відродження» Евгений Быстрицкий отметил, что фигура Шевелева - самого выдающегося филолога, автора "Історичної фонології української мови", литературоведа, историка философии и романтика в украинской истории, равного которому еще нет, имеет не только академическое значение. Быстрицкий отметил, что отношение Шевелева к украинской культуре является примером чрезвычайного профессионализма и ответственности украинского гражданина в деле развития украинской гуманитарной политики.

"Не понимать значение для современной развитой, культурной нации фигуры Шевелева неразумно", - отметил Быстрицкий.

В свою очередь писательница Забужко подчеркнула, что решение переиздать эту книгу пришло после харьковских событий, когда в городе демонтировали доску Шевелеву. "Книгу нужно было переиздавать, чтобы заинтересованные могли получить правдивую информацию", - сказала она, добавив, что кроме этого планирует дать ряд лекций относительно наследия Шевелева в Киеве и Харькове. Забужко отметила, что вклад Шевелева в развитие современного украинского языка можно сравнить с вкладом Менделеева, который изобрел периодическую таблицу химических элементов.

По ее словам, после событий в Харькове этот город не может больше претендовать на звание культурной и интеллектуальной столицы страны. "Не может в интеллектуальной столице происходить акт вандализма над мемориальной доской профессора, безотносительно того, какой это профессор, каковы его научные заслуги... К тому же над доской, которая является общественной собственностью, потому что средства на эту доску собирались харьковской общиной", - подчеркнула она.

Писательница заметила, что подобные события были возможны потому, что ни предыдущая, ни нынешняя власть не занималась и системно не занимается украинской культурной политикой. Поэтому популяризация украинской культуры происходит лишь когда власть что-то атакует. Она привела в качестве примера книгу Василия Шкляра «Залишенець. Чорний ворон» о Холодном яре.

"Когда происходит грубый, хамский наезд, тогда украинцы вдруг открывают, что у них есть что-то такое, чем стоит гордиться", - заметила она.

Забужко возложила часть ответственности и на СМИ, которые не рассказывают правду о таких выдающихся фигурах как Шевелев.

"На почве незнания, на почве элементарной неосведомленности... Когда это знание остается эзотерическим, и когда оно не является массифицированным, тогда приходит Шариков вместе со Швондером и начинают нести вещи абсолютно невменяемые - и оказывается, что в информационном пространстве резко не хватает Борменталя, который бы сказал то, что говорит у Булгакова (книга "Собачье сердце"): вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что вы говорите ее безапелляционно и уверенно", - отметила Забужко.

Она рассказала, что в презентованной сегодня книге есть эссе, где Шевелев сам рассказывает "о своей военной Одиссее", где есть очевидный ответ, почему он бежал из Харькова вместе с немцами: "от НКВД он бежал, от крючка, на который его подвесили".

Координатор Украинского клуба Слобидчины, инициатор установления мемориальной доски Юрию Шевелеву в Харькове Виктория Склярова отметила, что количество харьковчан, которые осуждают действия власти по уничтожению памятной доски Шевелеву, - растет. Она надеется, что эта тенденция продолжится, и этому будут способствовать дальнейшие планы клуба.

Она подчеркнула, что вскоре общественное почтение памяти Шевелева в Харькове продолжится. Так, 12 декабря будет проведена публичная дискуссия относительно ситуации вокруг сохранения памяти Шевелева, с привлечением представителей общественных организаций. 13 декабря состоится литературный вечер для общественности Харькова, посвященный Шевелеву, где будет презентовано издание Книги переписки Оксаны Забужко и Юрия Шевелева. 14 декабря в Харькове пройдет круглый стол «Мой Юрий Шевелев».

Член капитулы премии ПЕН-Клуба имени Юрия Шевелева, профессор Элеонора Соловей рассказала, что в 2013 Украинский центр Международного ПЕН-Клуба, Киево-Могилянская Бизнес-школа, издательство «Дух і Літера» и Украинский научный институт Гарвардского университета учредили премию имени Юрия Шевелева. Она будет присуждаться раз в год украинскому автору за художественную и научную эссеистику, опубликованную на протяжении последнего года. Авторам-лауреатам премии должны быть присущи независимость мнения и утонченность стиля - самые ценные, коренные черты жанра, культивируемые в блестящей эссеистике Шевелева. "Надеемся, что премия войдет в число наиболее престижных литературных наград в Украине и будет стимулом для дальнейшего развития этого модерного и востребованного жанра. В то же время мы надеемся, что премия будет способствовать окончательному «возвращению» выдающегося интеллектуала, которое, как можно было убедиться недавно, происходит сложно и слишком медленно", - заметила она.

Как сообщал УНИАН, памятную доску известному ученому и языковеду Шевелеву установили активисты Общественного комитета по празднованию 105-летия со дня рождения Шевелева в Харькове 3 сентября, согласно решению городской топонимической комиссии от 25 мая 2011 года.

Доска была изготовлена на пожертвования меценатов. Организаторы установления доски – филологи, украинские общественные деятели, представители культурно-просветительских организаций.

После установления доски Антифашистский комитет обвинил Шевелева в коллаборационизме во время Второй мировой войны.

4 сентября состоялось заседание топонимической комиссии Харьковского горсовета, на котором рассматривался вопрос установления доски Шевелеву на доме по улице Сумской, где он жил до 1943 года. Топонимическая комиссия рекомендовала пересмотреть выданное разрешение на установление доски.

25 сентября Харьковский городской совет отменил решение топонимической комиссии от 25 мая 2011 года, которым разрешалось установление мемориальной доски Шевелеву.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что в городской совет поступило обращение от жителей дома, где была установлена доска, о том, что они не хотят, чтобы эта памятная табличка была размещена на здании. Он также отметил, что решение основывается не на научных достижениях филолога, а на его деятельности в годы войны.

В тот же день около 13.00 мемориальная доска Шевелеву была демонтирована. Однако Кернес заявил, что городская власть не имеет отношения к демонтажу доски.