Лидер организации «Народный Собор» уверен, что большинство украинцев выступает против ассоциации с Евросоюзом

Киев. 12 ноября. УНИАН. Председатель общественной организации «Народный Собор» Игорь Друзь уверен, что большинство украинцев выступает против ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом Друзь сказал на пресс-конференции в УНИАН.

В подтверждение своих слов Друзь напомнил, что власти не желают сами провести и препятствуют проведению всеукраинского референдума о присоединении Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

"Люди очень серьезно возмущены, особенно православные. Большинство населения Украины против ассоциации с Евросоюзом. Я утверждаю это с абсолютной уверенностью. У меня есть простое доказательство - если бы действительно большинство Украины было за Евросоюз, то в этом случае власти охотно разрешили бы референдум о том, куда нам вступать", - отметил он, добавив, что власть отказала организаторам в проведении референдума абсолютно по надуманным причинам.

Друзь заявил, что он и его единомышленники выступают против ассоциации Украины с ЕС, потому что в европейских странах поощряются гомосексуализм и эвтаназия.

Он подчеркнул, что православные возмущены движением Украины в сторону Европы, и тысячи людей уже выходят на улицы на акции протеста.

"Нашим православным людям вменяют, что мы балуемся политикой и так далее, но мы не разделяем ни одну политическую силу", - добавил Друзь.

Он пригрозил подать в суд на телеканал "Интер", который, рассказывая о крестном ходе против ассоциации Украины с Евросоюзом, причислил их организацию к одной из политических сил.

Друзь пообещал, что акции протеста будут продолжаться, очередная состоится в день Святого архангела Михаила 21 ноября.