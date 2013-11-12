Правозащитники утверждают, что в Лукьяновском СИЗО голодают заключенные. Уполномоченный по правам человека и ГПтС это опровергают

Киев. 12 ноября. УНИАН. Правозащитники утверждают, что в Лукьяновском следственном изоляторе Киева, где находятся около трех тысяч задержанных, продолжается голодовка. Однако Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и представители Государственной пенитенциарной службы Украины опровергают эту информацию.

Об этом они заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Так, правозащитник Богдан Хмельницкий отметил, что в СИЗО заключенные четырех камер «принудительно» подписали заявления об отказе от питания, которое предоставляется следственным изолятором.

«Если человек не хочет питаться, его вынуждать написать такой документ и подписать его. Это неправильно. Мы все и так знаем, что плохое питание в СИЗО», - сказал он.

Правозащитник также добавил, что в СИЗО есть так называемые «спецпосты» - «камеры пожизненного заключения», куда нельзя сажать лиц, если они не обвиняются по статье, предусматривающей пожизненное заключение. По его словам, в Лукьяновском СИЗО в этих камерах размещают заключенных. «Мотивация СИЗО - это то, что они нарушают режим содержания. Но они не имеют права находиться в этих камерах пожизненного заключения», - сказал Хмельницкий и добавил, что в такой камере находятся по четыре человека, хотя камера имеет размер лишь 1,5 на 2 метра.

В то же время, он утверждает, что заключенные «спецпостов» подвергаются побоям со стороны работников СИЗО. Кроме того, по словам Хмельницкого, «спецназ» в СИЗО «тренируется на заключенных». «Люди, которые отрабатывают свои удары, которые должны где-то тренироваться, они тренируются на заключенных... Забегает спецназ в масках, быстро - кого со второй полки, кого еще откуда-то - их (заключенных - УНИАН) выбрасывают, потому что они отрабатывают свои удары... Люди стояли 2,5 часа на коленях на бетонном полу с руками за голову», - сказал правозащитник.

Хмельницкий подытожил, что заключенные, объявившие голодовку, в частности, выступают против принудительного написания заявлений; против «спецпостов», где их бьют; против установки на окнах завес, из-за которых заключенные не видят - день сейчас или ночь.

В то же время, правозащитник считает, что события в Киевском СИЗО связаны с переводом туда Мираба Суслова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство делового партнера, соучредителя мебельного центра "4ROOM" Шабаба Алояна.

В свою очередь, начальник Киевского следственного изолятора Роман Родчин заверил, что информация о голодовке в СИЗО не соответствует действительности. «На данный момент все лица, взятые под стражу, и осужденные, как принимали еду, так и принимают», - сказал Родчин и добавил, что с 8 ноября, когда впервые появилась подобная информация, и до сих пор он не получал заявлений от заключенных СИЗО.

Он также сказал, что еще в мае-июне 20 человек писали подобные заявления. «Никакой голодовки в Киевском следственном изоляторе не было», - подчеркнул Родчин.

В то же время, Лутковская сообщила, что Офис Уполномоченного еще 8 ноября начал рассмотрение вопроса относительно информации о голодовке. «На сегодняшний день есть около 20 человек, которые значительно раньше подали заявления о том, что они отказываются от питания, которое предоставляет следственный изолятор», - сказала она и добавила, что все эти лица подтвердили, что заявления об отказе от питания написали самостоятельно.

«Информация, которая стала важной для общества, в части голодовки и того, что администрация вынуждает написать заявления об отказе от тюремной пищи, - эта информация не соответствует действительности», - сказала Лутковская.

Кроме того, начальник Управления ГПтС Украины в г. Киеве и Киевской области Александр Сайко заверил, что Киевский следственный изолятор на 100% обеспечен продуктами питания, они также уже заготовлены на зиму. «Нет никаких сбо