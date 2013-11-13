ИГОРЬ ЯНКОВСКИЙ ПОЗДРАВИЛ УКРАИНСКИХ АВТОГОНЩИКОВ С ПОБЕДОЙ НА FERRARI CHALLENGE EUROPE 2013

«Профессионализм и удача» - именно эти качества позволили молодой украинской гоночной команде «Team Ukraine racing with Ferrari» стать лучшей в командном зачете по итогам сезона и завоевать сразу два подиума на заключительном этапе Ferrari Challenge Europe 2013, который проходил 7-10 ноября в г. Муджелло (Италия). Сергей Чуканов стал чемпионом в зачете для профессиональных пилотов Trofeo Pirelli, Андрей Лебедь завоевал бронзу в Coppa Shell. Первая украинская команда, выступающая в наиболее престижных международных гоночных сериях, участвуя лишь второй год подряд в серии кольцевых гонок Ferrari Challenge, доказала свое безусловное мастерство на 20-й юбилейной гонке.

Мастерство украинских пилотов и их исключительную волю к победе отметил Игорь Янковский, владелец компании DIAMOND SPHERE GROUP, логотип которой с первого дня создания команды украшает борт гоночного автомобиля, выкрашенного в цвета украинского флага.

«Я искренне поздравляю команду украинских гонщиков, которым удалось триумфально завершить свой второй сезон и стать лидерами в престижных соревнованиях Ferrari Challenge. Эта заслуженная победа стала результатом слаженной работы большого коллектива, продемонстрировав высокий потенциал отечественного автоспорта. Два года назад, принимая решение стать партнерами первой в истории Украины профессиональной команды «Team Ukraine racing with Ferrari», мы не сомневались в ее успехе и все это время с замиранием сердца следили за тренировками и зачетными выступлениями наших пилотов. Сегодня можно уверенно заявить – нам удалось создать сильную команду - экипаж пилотов, которым не страшны никакие трассы при любой погоде, и любая квалификационная сессия», - заявил Игорь Янковский, наблюдавший за гонками в Италии.

«Также хочется вспомнить, что накануне украинским автогонщикам удалось выиграть финальную борьбу за чемпионский титул в еще одной элитной европейской гоночной серии - GT Sprint. Этот год для «Team Ukraine racing with Ferrari» по-настоящему удался, и я не сомневаюсь, что команда не собирается останавливаться на достигнутом», - отметил Игорь Янковский.



DIAMOND SPHERE GROUP

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