Симоненко, Азаров и Янукович является лидерами антидоверия среди населения - опрос

Киев. 13 ноября. УНИАН. Лидер Коммунистической партии Петр Симоненко, премьер-министр Николай Азаров и Президент Украины Виктор Янукович является лидерами антидоверия среди населения.

Такие данные социологического опроса сегодня на пресс-конференции в УНИАН привел руководитель фирмы "Юкрейниан социолоджи сервис", заведующий отделом социально-политических процессов Института социологии НАН Украины Александр Вишняк.

По его словам, по данным исследования, Симоненко в целом не доверяют 70,5% респондентов, Азарову - 70,1%, Януковичу - 65%. Также по уровню полного недоверия в первую пятерку вошли лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок (60,9%) и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк (58,9%).

В то же время по уровню общего доверия в первую пятерку вошли лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, сторонниками которого являются 42,4% опрошенных, Петр Порошенко - 25,9%, Янукович - 22,6%, Яценюк - 22,4% и Тягнибок - 19,2%.

Комментируя рейтинг полного доверия, Вишняк отметил, что в нем первое место также занял Кличко с 13% голосов опрошенных. Затем идут Янукович - 7,8% респондентов, Симоненко - 6%, Порошенко - 5,4% и Яценюк - 5,1%.

По словам Вишняка, если сравнивать рейтинги полного доверия к действующему Президенту, то на протяжении последних пяти лет он получил самый низкий результат.

Вместе с этим социолог отметил, что опрос также показал, что, несмотря на активную пиар-работу собственных СМИ, работу в Национальном банке и на должности первого вице-премьер-министра Сергей Арбузов не известен 30,6% граждан, а уровень полного и общего доверия к нему составляет, соответственно, 1,2 и 7,9 процента.

*** Опрос проводился с 26 октября по 5 ноября в 95 населенных пунктах во всех областях Украины и АР Крым, г. Киеве и Севастополе. Участие в опросе приняли 2013 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,15%.