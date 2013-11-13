В Украине будут популяризировать экологическую культуру среди школьников

Киев. 13 ноября. УНИАН. В Киеве презентовали всеукраинский школьный конкурс «ЭКОкласс», направленный на популяризацию экологической культуры среди школьников и педагогов.

Соответствующий проект на пресс-конференции в УНИАН презентовал инициатор конкурса Геннадий Выходцев – глава правления одноименного социального центра и генеральный директор группы компаний «Фокстрот», при поддержке которой будет реализован данный проект.

Конкурс будет проводиться по трем номинациям: «ЭКОдизайн», «ЭКОинновация» и «ЭКОкреатив», а принять в нем участие смогут все школьные коллективы, пожелавшие реализовать экопроекты. При этом, авторы лучших экологических инициатив и педагоги-руководители проектов будут награждены подарками. Победителей конкурса определят 12 мая 2014 года – в день экологического образования в Украине.

«Воспитывать детей экологической культуре необходимо в первую очередь в семье, в детских садах, школах, там, где дети проводят больше всего времени. Это наша с вами первейшая задача. Мы сошлись во мнении, что на сегодняшний день в нашей стране уделяется мало времени этому вопросу – экологической ситуации в нашей стране. Надо уделять гораздо больше времени. И я благодарен торговой сети «Фокстрот. Техника для дома», которая поддержала мою инициативу и создала целый проект под названием «ЭКОкласс»», - сказал Выходцев на презентации.

В свою очередь, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Вячеслав Поврозник отметил, что конечная цель проведения конкурса – привлечь общественность к решению экологических проблем страны.

«Основная идея конкурса – объединить усилия, детей, родителей, учителей и, возможно, тех лидеров общественности, политических лидеров, которые на местах могут помочь в решении некоторых экологических проблем украинцев», - сказал Поврозник.

«ЭКО-класс - это прекрасный повод объединить и призвать к этому проекту всю общественность, которая может быть полезна для того, чтобы решить ту или иную экологическую проблему. Я думаю, что результатом конкурса будет привлечь внимание всех – от маленьких до взрослых людей к решению экологических проблем», - добавил он.

Идею проведения конкурса также поддержали и присутствовавшие на презентации эксперты и партнеры конкурса.

В частности, директор Национального эколого-натуралистического центра Министерства образования и науки Украины Владимир Вербицкий выразил уверенность, что проект «ЭКОкласс» сможет решить задачу экологического образования молодежи в Украине и улучшить экологическую ситуацию в стране.

«Данный проект – свободная форма экологического образования, когда ребенок, семья и школа самостоятельно разрабатывает проект, видит позитивы и негативы проекта. Но самое главное, чтобы ребенок или родитель почувствовал необходимость этого проекта, который улучшит экологию города и села», - сказал Вербицкий.

Справка УНИАН. Группа компаний «Фокстрот» является собственником торговых марок «Фокстрот. Техника для дома», «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда» (часовой ритейл), «DEPO’t» (DEPOT Development Group – управление недвижимостью) и т. д.

«Фокстрот» реализовывает экологические проекты в Украине не впервые. В 2006 году компания подписала Глобальный договор ООН, важным направлением которого является экологическая ответственность бизнеса и работа по минимизации влияния на окружающую среду. С 2009 года компанией реализуется корпоративная экологическая программа «Зеленый офис».

Также «Фокстрот» готовит волонтерскую программу по централизованной утилизации использованных батареек.