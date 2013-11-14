Люки на канализационных колодцах можно заменить стеклопластиковыми крышками – общественные активисты

Киев. 14 ноября. УНИАН. Проблему открытых люков на канализационных колодцах можно решить за счет использования, в частности, металлических решеток и стеклопластиковых крышек.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель общественной организации "Социально ответственное общество" Дмитрий Булатов.

Он отметил, что смерть ребенка во Львове и попадание в люк колесом велосипеда его сына стали серьезным толчком для решения проблемы с открытыми люками.

"Это заставило меня поднять общественную волну, по результатам которой мы опубликовали свое обращение к людям в социальных сетях... После того как мы запустили волну, мы поняли, что проблема актуальная и волнует наших граждан. Мы объявили конкурс идей и предложили людям принять участие в разработке идей и решений - каким образом можно решить эту проблему. Люди предлагали нам разные варианты. Мы придумали свое решение в виде защитной решетки, которая устанавливается на глубине 40-50 см, изготовили ее у себя на производстве и уже испытали. В момент, когда мы искали решение, на нас вышел производитель пластиковых люков, который предложил свое участие в решении этой проблемы и выделил 50 крышек", - рассказал он, отметив, что его организация, а также небезразличные меценаты будут изготовлять конструкции и покупать крышки люков до тех пор, пока государство не станет оперативно реагировать на эту проблему.

В свою очередь руководитель ООО "Композит-К" Виктор Котов отметил, что цена одной такой крышки составляет около 200 грн. "Эксплуатационные расходы мизерные. Этот материал не гниет, не ржавеет", - отметил он. При этом Дмитрий Булатов отметил, что стеклопластиковая крышка очень выгодна тем, что ее не принимают в пункты вторсырья.

Член ГО "Социально ответственное общество" и учредитель МедиаШколы Валерия Губренко отметила, что "Киевводоканал" на ее запрос сообщил о том, что у них на балансе находится 200 тыс. люков, что составляет одну пятую часть всех люков столицы.

"Остальные люки принадлежат Укравтодору или другим ведомственным организациям. Водоканал сказал, что они сейчас рассматривают идею альтернативных крышек от люков, но есть еще одна проблема - бесхозные люки", - отметила она. По словам Губенко, в период с 1 января по 1 октября было украдено 268 люков в столице.