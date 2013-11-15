Эксперты отмечают рост мужского бесплодия и призывают не медлить с обращением к специалистам

Киев. 15 ноября. УНИАН. Эксперты отмечают, что в Украине растет мужское бесплодие, и призывают пары не медлить с обращением к специалистам.

Об этом они сказали во время круглого стола в УНИАН, посвященного проблемам бесплодия в Украине.

Так, почетный доктор Вольного бельгийского университета, профессор Пауль Деврой отметил, что 15% населения имеет проблемы со способностью к зачатию детей. «Это может быть обусловлено как мужским, так и женским фактором», - добавил он.

Профессор отметил, сейчас во всем мире применяются технологии лечения бесплодия, и «единственным ключевым моментом является доступность данных технологий по финансовым причинам для населения разных стран».

Деврой также добавил, что современные технологии, целью которых является получение большего количества яйцеклеток, абсолютно безопасны как для матери, так и для ребенка.

«Если супружеская пара живет один год и больше без наступления беременности, мы уже считаем, что это бесплодие, и просим обращаться в специализированные лечебные заведения», - сказал директор Института репродуктивной медицины, профессор Федор Дахно и отметил, что чем раньше пара обратится к врачам, тем выше их шансы на положительный результат.

Дахно также добавил, что в Украине около 1 миллиона супружеских пар не имеют детей. «Мы выполняем около 15 тысяч циклов на год для индукции беременности. Мы получаем в год от 1,5 до 2 тысяч детей. Это очень хорошее подспорье для решения демографической проблемы», - отметил Дахно.

В свою очередь, заместитель начальника Управления охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Украины Валентина Коломейчук отметила, что на государственном уровне внедряются мероприятия по улучшению рождаемости. «Из государственного бюджета ежегодно выделяется 6 млн грн на реализацию государственной программы по лечению женского бесплодия. К сожалению, мы не смогли убедить структуры, которые должны дать на это средства, что у нас не только женщины нуждаются в лечении, но и мужчины», - сказала она, отметив, что сегодня проблема бесплодия не является сугубо женской или сугубо мужской.

Так, по данным статистики, более 70% в структуре бесплодности - это женское бесплодие, остальные - мужское. «Если для женщин есть женские консультации, есть центры планирования семьи, то для мужчин таких заведений нет. Если его женщина уже затянет в центр планирования семьи, то он туда идет», - сказала Коломейчук.

За последние 5 лет уже более 4 тысяч женщин воспользовались государственной программой по лечению бесплодия, отметила она. «Ежегодно выделяются средства, и по квоте распределение этих средств идет по регионам. Регионы решают на областном уровне, комиссия решает, какая женщина нуждается в этом вмешательстве», - объяснила Коломейчук.

Она также сообщила, что, по информации из регионов, на сегодняшний день более 4,5 тысячи женщин нуждаются ежегодно в лечении по государственной программе.

В то же время городской репродуктолог Киева, профессор Кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика Елена Борис отметила, что на сегодняшний день официально зарегистрировано 1214 бесплодных пар.

Среди них, добавила она, у 419 пар отмечается именно мужской фактор бесплодия. «Видим рост мужского фактора», - отметила профессор.

Борис также добавила, что на сегодняшний день в Киеве минимум 300 пар ежегодно нуждаются во вспомогательных репродуктивных технологиях, однако «финансирование, к сожалению, выделяется гораздо меньше».