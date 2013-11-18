ОПОРА констатирует излишнее количество кандидатов-двойников на выборах в парламент 15 декабря

Киев. 18 ноября. УНИАН. В 4-х из 5-ти проблемных избирательных округов зафиксировано излишнее количество кандидатов-двойников во время кампании по выборам в Верховную Раду 15 декабря.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор политических и избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, обнародовав промежуточный отчет к экватору избирательной кампании в пяти проблемных округах - №№ 94, 132, 194, 197, 223.

«Есть серьезный вопрос манипуляции, ориентации избирателей на то, кто настоящий кандидат, а кто двойник кандидата, который реально ведет избирательную кампанию. Особым признаком этих выборов станет рекордное количество кандидатов в 223-ом (66) и 94-ом (82) избирательных округах и засилье кандидатов-однофамильцев в 4-х из 5-ти округов. Это или полные тезки, или только фамилия», - сказала она.

По словам Айвазовской, эта тенденция будет осложнять организацию и проведение дня голосования, печатание бюллетеней и осознанный выбор граждан.

Избиратели, прибавила координатор ОПОРЫ, могут быть введены в заблуждение из-за неосведомленности о роли двойников на выборах. Айвазовская напомнила, что на практике в Украине кандидаты-двойники могут отбирать до 3% голосов.

«Кроме того, ближе ко дню голосования сложности будут возникать у избирательных комиссий, если начнется массовый процесс отказа от регистрации кандидатов по их собственным желаниям. Соответственно, необходимо будет проставить штамп «выбыл» напротив каждой фамилии в бюллетене, что является дополнительной нагрузкой на избир