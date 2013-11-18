Во время избирательной кампании в пяти проблемных округах значительных нарушений не зафиксировано – ОПОРА

Киев. 18 ноября. УНИАН. Значительных или системных злоупотреблений со стороны кандидатов и представителей власти во время избирательной кампании в пяти проблемных округах не зафиксировано.

Об этом координатор политических и избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила на пресс-конференции в УНИАН, обнародовав промежуточный отчет к середине избирательной кампании в пяти округах - № 94, 132, 194, 197, 223.

«Избирательная кампания в пяти проблемных округах достигла экватора, до дня голосования остается месяц. На протяжении этого периода наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали значительных или системных злоупотреблений со стороны кандидатов, представителей органов власти, которые могут повлиять на результаты голосования. Впрочем, в целом избирательная кампания на первом этапе не была слишком активной. Большинство кандидатов отметили, что старт кампании для них - это 10 ноября», - отметила она.

По словам Айвазовской, процесс регистрации кандидатов состоялся в рамках действующего законодательства и без препятствий для граждан в реализации их пассивного избирательного права.

«Но есть определенное отличие между регионами в количестве желающих, которые выдвинулись в округах», - подчеркнула эксперт.

Айвазовская напомнила, что по состоянию на 17 ноября ЦИК зарегистрировала 189 кандидатов в депутаты на повторных выборах в парламент в пяти округах. Из них 67 выдвинуты политическими партиями (35%) и 122 - самовыдвиженцы (65%).

«Количество зарегистрированных кандидатов оказалось даже больше, чем прогнозировала ЦИК, рассчитывая государственные расходы на проведение предвыборной агитации. Следствием этого может стать увеличение предварительно предусмотренных объемов государственного финансирования предвыборной агитации», - сказала эксперт.

По оценкам наблюдателей ОПОРЫ, часть кандидатов выполняет техническую функцию в интересах третьих лиц.

Айвазовская напомнила, что наибольшее количество кандидатов зарегистрировалось в 94-м округе - 82 человека и 223-м – 66 человек.

«Самым компактным из пяти одномандатных мажоритарных округов с центром в городе Черкассы является ИО №194… Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 16 кандидатов (по состоянию на 17 ноября), из них 4 выдвинуты партиями (ВО «Батькивщина», КПУ, Радикальная партия Олега Ляшко, «Братство»), 12 – самовыдвиженцы… Избирательный округ № 197 является одним из самых больших, но, в то же время, наименее конкурентным среди 5… Избирательная кампания в 94-м округе проходит динамично, с достаточно высокой интенсивностью предвыборных мероприятий… В одномандатном избирательном округе № 132 за депутатский мандат борется наименьшее количество кандидатов. Предвыборная кампания характеризуется невысокой интенсивностью. ОИО №223 – единственный из пяти проблемных округов, где есть высокая вероятность участия в выборах двух фаворитов голосования 2012 года. Юрий Левченко от ВО «Свобода» и бывший самовыдвиженец Виктор Пилипишин зарегистрированы кандидатами решением ЦИК. Заметную активность проявляют кандидаты, которые в прошлом году не баллотировались в парламент в этом округе. Они преимущественно ориентируются на оппозиционную нишу», - сообщила координатор политических и избирательных программ Гражданской сети ОПОРА.

Справка УНИАН. После парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявила о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.