Производители ПВХ-профилей просят не вводить пошлину на ввоз сырья

Киев. 18 ноября. УНИАН. Руководство заводов по производству профилей из поливинилхлорида (ПВХ) для окон и дверей обратились в парламент с просьбой не принимать законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2014 года таможенной пошлины на ввоз ПВХ в размере 6,5%.

Об этом сообщили представители отрасли во время пресс-конференции в УНИАН.

По их словам, в случае принятия законопроекта себестоимость ПВХ-продукции вырастет примерно на 5%, что приведет к увеличению цены готовой продукции на 2,5-3%.

«Если мы увеличим свою цену для наших клиентов (это компании, которые производят окна и двери из ПВХ-профиля), они просчитают, что им более выгодно будет завозить импортный продукт из Евросоюза, или других стран», - сообщил директор компании «Аллюпласт Украина» Валерий Лихвар.

«Если у нас импорт готовых профилей 25%, то экспорт - тоже 25%. После этой ситуации мы экспорт фактически прекращаем, а импорту открываем дорогу», - добавил председатель наблюдательного совета «Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» Иван Салий.

В свою очередь, исполнительный директор компании «ВЕКА Украина» Александр Степаненко отметил, что правительству необходимо пересмотреть законопроект «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины».

«Можно повышать ставку на импортируемые ПВХ профили. Не на сырье, а на готовые профили», - сказал он.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров Украины и компания «ЛУКОЙЛ», которая является владельцем нефтехимического предприятия «Карпатынафтохим», подписали меморандум о поддержке отечественного производителя. В результате, в сентябре 2013 года был подан законопроект «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины», которым предусмотрено увеличение ставки таможенной пошлины с 0 до 6,5%.