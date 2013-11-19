В Кировоградской ячейке УДАРа заявляют о давлении власти на однопартийцев и бизнесменов, которые поддерживают партию

Киев. 19 ноября. УНИАН. В Кировоградской городской ячейке партии УДАР заявляют о давлении власти и репрессиях со стороны правоохранителей относительно однопартийцев и бизнесменов, которые поддерживают эту политическую силу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Кировоградской городской организации политической партии УДАР, депутат горсовета Сергей Горбовский и депутат горсовета, член партии УДАР Лариса Онул.

По словам Онул, осенью прошлого года она и ее муж - депутат Кировоградского областного совета Николай Онул публично вышли из рядов Партии регионов из-за давления власти на предпринимателей с требованием финансировать местную программу "Центральный регион-2015".

Как отметила Онул, после выхода из ПР, начиная с февраля этого года, со стороны правоохранительных органов началось давление на бизнес, принадлежащий ее семье, которая за собственные средства превратила запущенный городской парк в современный центр досуга. Но, как отметила депутат, прессинг увеличился после того, как в конце этого лета она вступила в партию УДАР и возглавила фракцию партии в горсовете.

В свою очередь, Горбовский отметил, что наиболее ощутимым сопротивление и невосприятие действий УДАРа со стороны власти в Кировограде стало после того, как городская организация партии и фракция горсовета выступили против транспортной реформы, которая значительно ухудшила транспортное обслуживание горожан. По словам Горбовского, апогея преследование членов партии со стороны власти и правоохранителей достигло на минувшей неделе, когда после конференции областной ячейки Партии регионов ее председатель Сергей Ларин призвал "конкретнее реагировать на критику оппозиции" и когда активисты собрали 10 тысяч подписей против реформы и пытались передать их в горисполком и горсовет. "Попытка передать листы с подписями на сессию горсовета властью была воспринята как штурм. Кроме того, за это в отношении меня открыто уголовное производство, меня ежедневно вызывают на допросы. Также на допросы вызывают и запугивают участников акции - даже старушек", - сказал Гобровский. Он также сообщил, что недавно ночью неизвестные под прикрытием милиции и ГАИ свалили и вывезли из города десять сити-лайтов, на которых размещались критические высказывания депутатов-оппозиционеров относительно "транспортной реформы" в городе. Также после этого, как отметил Горбовский, правоохранители провели обыски по месту жительства семьи Онул, их родителей, в квартире их партнера по бизнесу, депутата от фракции УДАР Николая Белова.

"Эти все события - фактически начало политических репрессий на местах, которые апробируются в Кировограде, а затем будут использованы в других регионах партией власти и подконтрольными ей правоохранительными органами. Власть боится, что за оппозицией пойдут другие, которые уже убедились в настоящем "улучшении", - отметили участники пресс-конференции, заметив, что сегодня руководство центрального аппарата партии УДАР пообещало в ближайшие дни доложить о ситуации в Кировограде с парламентской трибуны, а также направили соответствующий депутатский запрос для осуществления мер на имя генерального прокурора Украины.