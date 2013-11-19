Общественные эксперты просят Кабмин не вносить на рассмотрение ВР законопроект об органах самоорганизации населения

Киев. 19 ноября. УНИАН. Участники Всеукраинской научно-практической конференции по вопросам самоорганизации населения, которая прошла накануне в Горловке Донецкой области, выразили обеспокоенность по поводу того, что новая редакция Закона Украины “Об органах самоорганизации населения” противоречит государственной политике содействия развитию гражданского общества в Украине, и обратились к правительству с просьбой не выносить подготовленный Минрегионстроем законопроект на рассмотрение парламента.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор программы “Гражданское общество и надлежащее управление” Международного фонда “Возрождение” Алексей Орловский.

Он отметил, что действующий закон об органах самоорганизации населения был принят в 2001 году и уже морально устарел, поэтому не отвечает интересам органов самоорганизации населения. По словам Орловского, несколько лет проходило широкое общественное обсуждение новой редакции закона об органах самоорганизации населения. “Мы готовили настоящие документы несколько лет, и сегодня рискуем оказаться у разбитого корыта. Дело в том, что законопроект был разработан общественностью, проходил и проходит определенные общественные обсуждения на уровне Координационного совета по вопросам развития гражданского общества (при Президенте Украины – УНИАН), и есть соответствующие обязательства относительно принятия настоящего документа в обновленной редакции, взятые Украиной на международном уровне. Однако мы знаем что на заседании Кабмина был рассмотрен и поддержан проект закона совсем в другой редакции, которая существенно отличается от той, которую предлагала общественность. Если общественной вариант законопроекта ориентирован на выстраивание органов самоорганизации населения как общественных институтов именно с позиций отстаивания интересов прав жителей определенных территорий, то тот вариант, который мы имеем сегодня (вариант Минрегионстроя - УНИАН) и который не прошел надлежащего обсуждения даже на уровне общественности, не отвечает по многим позициям. Настоящий документ на отдельных уровнях осложняет процесс создания органов самоорганизации населения. Он по ряду позиций противоречит государственной политике по вопросам развития гражданского общества”, - отметил он.

В свою очередь председатель Всеукраинской ассоциации содействия самоорганизации населения Андрей Крупник отметил, что отмеченный законопроект должен пройти общественное обсуждение.

“Мы надеемся, что Администрация Президента, Координационный совет при Президенте по вопросам развития гражданского общества, поддержит идею о том, чтобы данный проект, о котором мы говорим, прошел надлежащее общественное обсуждение при участии экспертов. У нас есть несколько конкретных замечаний по данному законопроекту, и мы можем их четко сформулировать”, - сказал он.

Крупник также отметил, что органы самоорганизации населения – это уникальная в Украине структура, которую нужно сохранить. По его словам, на сегодняшний день количество зарегистрированных органов самоорганизации населения со статусом юридических лиц составляет около 1,5 тысяч, а количество незарегистрированных органов самоорганизации населения, по меньшей мере, в десять раз больше.