Киев. 20 ноября. УНИАН. Эксперты считают, что в Украине необходимо совершенствовать законодательное регулирование обращения с электронными отходами.

Об этом сказала на пресс-конференции в УНИАН заведующая кафедрой экологической безопасности Государственной экологической академии последипломного образования и управления Анна Виговская.

На пресс-конференции отмечалось, что в последние годы во всем мире фиксируется стремительный рост нового вида отходов – продуктов цивилизации и новых технологий, которые получили название «электронные отходы». Многие из них содержат тяжелые токсические металлы, поливинилхлорид и другие вредные элементы. Эксперты подсчитали, что до 70% опасных для окружающей среды и здоровья человека веществ, которые есть в твердых бытовых отходах, содержится именно в электронных отходах.

Как отметила Виговская, сегодня появилась необходимость усовершенствовать регулирование обращения с электронными отходами, и это должно осуществляться как путем внесения изменений и дополнений в действующие нормативные акты, так и разработкой новых нормативных актов.

Прежде всего, по ее убеждению, в законодательном порядке в Украине должен быть внедрен принцип расширенной ответственности производителя.

Виговская отметила, что в Украине уже несколько лет разрабатывается технический регламент обращения с электронными отходами, однако он не учитывает ряд важных аспектов, в частности, определения «электронные отходы».

Также, по словам Виговской, необходимо внести в регламент положение о ведении государственного реестра производителей электрического и электронного оборудования и возложить на них ответственность за обращение с такими отходами. «Необходимо обязать производителей создать систему обращения с такими отходами, а также должна быть определена структура, которая несет ответственность за обращение с такими отходами», - добавила эксперт.

Она также сообщила, что в ЕС существует достаточно развитое законодательство относительно обращения с электронными отходами, регулирующее как общие подходы, так и обращение с отдельными категориями отходов.

«Принцип «загрязнитель платит» является руководящим на европейском и международном уровнях. Производитель и держатель отходов должны обращаться с отходами таким образом, чтобы гарантировать высокий уровень защиты окружающей среды и здоровья человека», - подчеркнула Виговская.

Она также сообщила, что в ЕС государства не финансируют мероприятия по утилизации, эти обязанности возложены на производителей, а государство осуществляет лишь функции регистрации и контроля.

Виговская также отметила, что в Украине отсутствие определения, что такое отходы электрического и электронного оборудования, приводит к тому, что невозможно осуществить их учет и мониторить потоки таких отходов.

По ее словам, согласно данным Государственной статистической службы, в 2012 году было образовано 26 тыс. тонн отработанного оборудования. «По нашим экспертным оценкам, лишь электронных отходов должно было быть образовано более 100 тыс. тонн, а по оценкам других экспертов, эта цифра - около 300 тыс. тонн», - сказала она.

Эксперт также отметила, что в Украине закон о химических источниках тока в целом соответствует директиве о батареях и аккумуляторах, но выписанный в нем экономический механизм касается лишь химических источников тока емкостью более 7 ампер в час.

«То есть, пальчиковые батареи остались вне рамок законодательного регулирования», - добавила Виговская.

В свою очередь, заместитель директора департамента экологической безопасности Минприроды Украины Игорь Щербак отметил, что ни одно предприятие в Украине пока не получило лицензии на переработку и утилизацию электронных отходов. «Технологии утилизации есть, но когда они будут предложены к рассмотрению министерству, тогда министерство их рассмотрит, будет ли это новое строительство, уже ли готовые мощности, которые существуют во Франции», - сказал он.

Начальник отдела связей с общественностью компании «МТС-Украина» Виктория Рубан сообщила, что в течение декабря 2013 - февраля 2014 года урны для отработанных батарей будут установлены во всех магазинах МТС по всей Украине. На сегодняшний день, по ее словам, такие урны установлены в 58 магазинах МТС в Киеве и Киевской области, в 13 магазинах Львова и Львовской области, сейчас начинают устанавливать урны в Житомире и Житомирской области.