Большинство украинских йогуртов для детей соответствуют стандартам - исследование

Киев. 21 ноября. УНИАН. Проведенная экспертиза 4 марок йогуртов для детей украинских производителей показала их полное соответствие установленным стандартам, сообщил в четверг на пресс-конференции в УНИАН директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

По его информации, для экспертизы были отобраны йогурты: "Абрикос-банан" торговая марка (ТМ) "Тёма", "Клубника-банан" (ТМ "Агуша"), "Банан-тыква" (ТМ "Яготинське для дітей") и йогурт без наполнителя ТМ "Злагода".

"Ни к одному из тестируемых продуктов у нас не оказалось никаких вопросов, все они сделаны из натурального сырья с безопасными компонентами", - отметил Чернобривец.

По его информации, в соответствии с результатами исследования все йогурты сделаны из натурального молока с использованием безопасных наполнителей. Чернобривец также отметил, что из всех йогуртов только у ТМ "Яготинське для дітей" в составе не оказалось сахара, который тут был заменен на фруктозу.

Маркировка всех продуктов также оказалась информативной, в то время как упаковка отличалась - два образца были в стеклянной таре ("Злагода" и "Яготинське для дітей"), один - в пластике ("Агуша"), и еще один в картонной упаковке ("Тёма").

Директор Института потребительских экспертиз сообщил, что вредных нитратов в тестируемых продуктах практически не оказалось, зафиксированные их значения были в пределах относительной погрешности испытаний.

Чернобривец также отметил, что в ходе проведенного микробиологического исследования кишечной палочки или другой вредной миклофлоры в продуктах обнаружено не было. Установленным ГОСТам также соответствовало количество молочнокислых микроорганизмов в тестируемых йогуртах.

По информации директора Института потребительских экспертиз, небольшой оказалась разница и в цене тестируемых продуктов. Меньше всего стоил йогурт "Злагода", что, по словам Чернобривца, объясняется отсутствием в нем наполнителя. Из "вкусовых" йогуртов дороже всех исследуемых образцов стоил йогурт "Агуша" (6,69 грн), самым дешевым оказался йогурт "Яготинське для дітей" (6,04 грн). Все йогурты, по словам директора Института потребительских экспертиз, закупались в розничных торговых сетях.

Чернобривец сообщил, что экспертиза данных продуктов проводилась по заказу Института потребительских экспертиз в государственной сертифицированной лаборатории.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, за 10 месяцев 2013 года в Украине произведено 439 тыс. тонн йогуртов и другого ферментированного или сквашенного молока и сливок, что на 6,6% больше, чем в январе-октябре прошлого года. При этом в октябре т.г. объем производства данной продукции составил 39,7 тыс. тонн, что ниже октябрьских результатов 2012 года на 3,8% и на 1,1% уступает показателям сентября этого года.