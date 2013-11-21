Украинское общество за 9 лет после Майдана стало более зрелым и готовым к переменам - эксперты

Киев. 21 ноября. УНИАН. Украинское общество за девять лет, которые прошли со времен Помарачевого майдана, стало более зрелым и готовым к переменам.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил политолог Станислав Федорчук.

"Своими действиями этот политический режим лишил общество выбора, и я уверен, что украинское общество по состоянию на 13-й год является более взрослым, зрелым, чем на время Майдана. И то, что разочарование в Викторе Януковиче пошло из его родных регионов, свидетельствует, что общество готово к переменам", - сказал Федорчук.

По его словам, происходящие политические преследования являются «грубой и циничной местью за Майдан».

«Но я думаю, что отмененный из испуга властью День свободы будет восстановлен», - заявил Федорчук.

В свою очередь, депутат Новоград-Волынского городского совета Петр Каминь отметил, что «у людей возвращается интерес к переменам, но эти перемены общество должно профинансировать и провести само».

Как сказал председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, главными в любых переменах должны быть последствия. «Главное - не только восстать, а главное - заранее видеть, что будет после этого», - считает Жовниренко.