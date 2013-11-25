Как молодые специалисты выбирают место будущей работы

До сегодняшнего дня основными критериями выбора работы, в том числе и у молодого поколения остаются: расположение офиса, наличие социального пакета, заработная плата, престижность компании и возможность расти как специалист. Чтобы выяснить какие у молодых людей пункты стоят на первом месте, а какие на второстепенных позициях, портал по трудоустройству Trud.ua провел опрос среди студентов Киева.



Исследование показало следующие результаты.



1. Расположение офиса. Постоянные пробки на дорогах и повышение цен за проезд сказались на результатах. Для 15 % студентов основное правило при подборе работы – это расположение рабочего места не дальше 30 минут пути. Еще 37 % респондентов ответили, что готовы потратить на дорогу к работе не более 60 минут. А вот самыми стойкими в данном условии оказались 48 % участников. Для них расположение офиса не играет никакой роли, поэтому это правило для них чуждое.

2. Наличие социального пакета. Как оказалось, о социальной защищенности студенты думают в последнюю очередь. Для 19 % студентов вообще не важно, чтобы компания давала социальный пакет и другие привилегии в виде теннисного корта в обед или бесплатный абонемент в тренажерный зал. Больше половины участников (53 %) согласились, что иметь социальный пакет было бы неплохо, но своевременная оплата труда и интересные рабочие задачи важнее. И только 27 % отметили, что этот параметр очень важный, ведь он показывает, насколько предприятие заботится о своих сотрудниках.

3. Размер заработной платы. Больше половины студентов готовы руководствоваться только этим критерием при выборе вакансии.25 % студентов ставят уровень зарплаты на первое место ведь, по мнению участников, это - единственное ради чего стоит ходить на работу. Еще 50 % сказали, что зарплата важна, но есть еще другие привилегии, которые можно получить от определенной работы. И только 25 % людей настроены в первую очередь получить бесценный опыт, а материальное вознаграждение воспринимают скорее как приложение.

4. Престиж компании. Насколько для вас необходима известность компании, на которую работаете? Студенты ответили так: Для 24 % процентов такой параметр является важным, ведь студенты желают, чтобы работа в Киеве, на которую они смогут устроиться, сопровождала их всю жизнь. Если не на практике, то хотя бы в трудовой книжке. А вот 69 % опрошенных молодых людей воспринимают престиж компании как приятное дополнение к полученной должности. Крайне никакого значения не несет известность фирмы еще для 7 %.

5. Возможность карьерного роста. На этот параметр будущие выпускники вуза обращают свое внимание в первую очередь. Из опрошенных для 91 % очень важно, чтобы вакансия давала возможность расти как специалисту, потому что собираются оставаться в данной организации на долго и там строить карьеру. Остальные 9 % участников не считают нужным держаться за определенного работодателя, поэтому для них не важно, чтобы работа давала возможность для вертикального или горизонтального продвижения.

6. И последний вопрос, который был задан студентам – это наличие тренингов, семинаров и другого обучения за счет компании. Приятно, что будущие молодые специалисты готовы пополнять знания и навыки на протяжении всей жизни. 69 % студентов ищут именно такую перспективную работу в Киеве. А вот 31 % участников уверены, что смогут самостоятельно повышать профессиональный уровень.

Таким образом, чтобы работодателю привлечь выпускника вуза, главное дать ему возможность профессионально расти, потом пообещать хорошую зарплату, далее - тренинги от компании, быть известной организацией, и в последнюю очередь обеспечить сотрудника социальным пакетом и находиться недалеко от места жительства.