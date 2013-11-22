Компания-разработчик ПО "Арт-мастер" считает обыски и уголовные дела местью чиновников за распространение информации об остановках реестров

Киев. 22 ноября. УНИАН. Компания "Арт-мастер", разработавшая программное обеспечение для обслуживания госреестров информационной сети Министерства юстиции, расценивает неоднократные обыски в квартирах сотрудников, аресты счетов и возбуждение уголовных дел как попытку чиновников запретить компании распространять в СМИ информацию о проблемах в работе реестров.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат компании "Арт-мастер" Михаил Резник.

"21 ноября состоялась вторая волна обысков в квартирах сотрудников "Арт-мастера". В очередной раз – по поддельному определению суда искали технику (системный блок, монитор, сканер и флеш-накопители), которая не пропадала и находится в помещении Госинформюста. Из квартир сотрудников изъяли всю компьютерную технику, вплоть до детских компьютеров, а также все флешки, даже с личными фотографиями", – рассказал Резник.

По мнению адвоката, обысками Минюст хочет запугать сотрудников компании "Арт-мастер" и заставить их прекратить информировать общественность об угрозах безопасности личных данных всех украинцев, занесенных в реестры Министерства юстиции.

"Первая волна обысков прошла 24 октября – на следующий день после пресс-конференции, на которой мы заявили о проблемах в работе реестров, которые в любой момент могут привести к их новой длительной остановке с потерей или подменой данных. Вторая волна также связана с нашими заявлениями о неспособности ГП "Информационный центр" Министерства юстиции поддерживать стабильную работу госреестров и адаптировать их к изменениям законодательства", – добавил Резник, подчеркнув, что обыски в квартирах сотрудников проводились по надуманному поводу.

"Всем достоверно известно, что техника с данными серийными номерами находится на территории ГП "Информационный центр", о чем свидетельствуют документы, которыми располагает и ГПУ, и ГСУ, и следственные органы. Но, тем не менее, уже второй раз поиск именно этой техники становится поводом для проведения обысков ", – отметил он.

Адвокат добавил, что давление ведется не только на сотрудников компании "Арт-мастер", но и на бывших сотрудников "Информационного центра", которые вынуждены были уволиться, не желая участвовать в противозаконных действиях нового руководства.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября компания «Арт-мастер» уже заявляла, что нарушения в работе программного обеспечения (ПО) государственного реестра, вследствие чего стал невозможным доступ к реестрам в начале октября, в дальнейшем может привести к серьезным последствиям.

Скандал между Минюстом и компанией "Арт-мастер" разгорелся 1 октября, когда из-за технических проблем стал невозможным доступ к реестрам, сопровождением которых занимается государственное предприятие «Информационный центр» Минюста.

3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров. Речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, а также данные о браках, рождении, смертях.

В ответ на это Минюст заявил, что блокирование доступа к реестрам произошло по вине разработчиков программного обеспечения, в частности компании «Арт-мастер» и «3-Т».

Одновременно Министерство юстиции обвинило компании-разработчики в том, что они значительно завышали стоимость своих работ. В частности, они получили авторское вознаграждение на сумму более миллиарда гривен.

По данным Минюста, общая сумма выплат госпредприятию "Информационный центр" составила 1 млрд 115 млн 120 тыс. грн. Из этих средств "Арт-мастер" и "3-Т" зачислили себе 411 млн грн.

«Арт-мастер» отрицает начисление компании денег и продолжает требовать от Минюста погасить долги за разработанное программное обеспечение, а также рассматривает возможность обратиться в международные суды.