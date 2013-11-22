Компания «Арт-мастер» прогнозирует проблемы в работе госреестров в ближайшее время

Киев. 22 ноября. УНИАН. Компания «Арт-мастер», которая обеспечивала обслуживание государственных реестров информационной сети Минюста, прогнозирует проблемы в их работе из-за отсутствия у Министерства юстиций Украины квалифицированных сотрудников и исходных кодов программ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители компании-разработчика.

«В работе реестров происходят постоянные сбои, остановки, и это прямой признак того, что система работает нестабильно и, рано или поздно, она может остановиться полностью», - сказал адвокат Михаил Резник.

«Нет квалифицированных сотрудников в ГП «Информационный центр», которые могут обеспечить нормальную их работу», - уточнил он.

Адвокат добавил, что «Арт-мастер» неоднократно просил Минюст погасить задолженность за разработку программного обеспечения, в противном случае имеет полное право заблокировать ключи к программам.

В ответ на это, по словам Резника, Минюст пригрозил приравнять действия сотрудников компании к террористическим.

«Если компания отключит доступ к программному обеспечению, то пострадает общественность, и это будет расцениваться как террористический акт с нашей стороны», - сказал адвокат.

Присутствовавший на пресс-конференции главный эксперт по производственным продуктам Алексей Ковальский сообщил, что даже если у Минюста каким-то образом появятся исходные коды ПО, то сотрудникам потребуется много времени для восстановления и тестирования системы.

«Любому специалисту для того, чтобы модифицировать чужой код, требуется определенное время. Для того чтобы это сделать безопасно, нужно немного больше времени», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, скандал между Минюстом и компанией «Арт-мастер» разгорелся 1 октября, когда из-за технических проблем стал невозможным доступ к реестрам, сопровождением которых занимается государственное предприятие «Информационный центр» Минюста.

В свою очередь, заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН 3 октября заявил о рейдерском захвате государственных реестров. На это Минюст ответил, что блокирование доступа к реестрам произошло по вине разработчиков программного обеспечения, в частности компании «Арт-мастер» и «3-Т».

Одновременно с тем Министерство юстиции обвинило компании-разработчики в том, что они значительно завышали стоимость своих работ. По данным Минюста, общая сумма выплат госпредприятию "Информационный центр" составила 1 млрд 115 млн 120 тыс. грн. Из этих средств "Арт-мастер" и "3-Т" зачислили себе 411 млн грн.

«Арт-мастер» отрицает начисление компании денег и продолжает требовать от Минюста погасить долги за разработанное программное обеспечение и угрожает обратиться в международные суды.

В начале ноября компания «Арт-мастер» уже заявляла, что нарушения в работе программного обеспечения государственного реестра, вследствие чего стал невозможным доступ к реестрам в начале октября, в дальнейшем может привести к серьезным последствиям.