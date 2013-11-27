В ноябре киевляне смогут прокатиться в «норвежском» поезде

В преддверии новогодних праздников у каждого жителя столицы появится уникальная возможность очутиться в Норвегии благодаря киевскому метрополитену и NORGE (в переводе с норвежского Norge означает «Норвегия»).

Норвегия — удивительная страна, где горы возвышаются прямо из моря, где ледяные воды, гонимые ветрами и течениями, вздымаются огромными волнами — истинный рай первозданной природы, окутанный трепетной лаской фьордов. Не всем украинцам посчастливилось побывать в это стране. Именно поэтому у NORGE появилась замечательная идея запустить норвежский поезд в украинском метро, где каждый украинец сможет насладиться нордическими красотами, ощутить холодный, но радушный дух Норвегии и узнать больше о современных технологиях рыболовства.

Представьте, вы собственными глазами повидаете природную среду обитания семги и сельди, узнаете, кто ловит для вас самую вкусную норвежскую рыбу. Куда бы вы ни ехали, скучать вам не придется — вас ждет увлекательный конкурс! Сфотографируйте себя на фоне понравившегося вида Норвегии в вагоне, по желанию добавьте пару «фотофильтров» или оставьте все как есть — главное, чтобы фото нравилось вам. Загрузите его на страничку «Из Норвегии» в Facebook (facebook.com/IzNorvegii), но перед этим не забудьте присоединиться к нашей дружной семье любителей норвежской рыбы, и собирайте «лайки»! Победителей ждут призы: за самое большое количество «лайков» — теплая куртка, а за два наиболее удачных фото, по мнению пользователей, — наборы разделочных ножей. Такой конкурс действительно стоит того, чтоб пропустить парочку поездов метро и дождаться поезда NORGE.

Возможно, после нордического путешествия вам захочется рыбки. Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться качественной норвежской сельдью или семгой. Просто по дороге на работу, учебу или домой остановитесь на пару минут и загляните в магазин: фирменный знак NORGE подскажет вам, какую рыбку взять, а сайт IzNorvegii.com.ua — как легко и быстро можно приготовить вкусное блюдо с норвежской рыбой. Будет это семга или сельдь — выбирать уже вам. Ведь ничто так не дополнит ваши новые незабываемый впечатления от увиденного, как вкусный эффект от съеденного!