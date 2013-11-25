В Украине создан интернет-ресурс, призванный стать общенациональной мониторинговой сетью

Киев. 25 ноября. УНИАН. В Украине создан интернет-ресурс, который призван стать общенациональной мониторинговой сетью, а также обезопасить от судебных преследований и попыток законодательно регулировать украинское интернет-пространство.

Как объяснили медиаэксперты во время пресс-конференции в УНИАН, саморегулирование в блогосфере, как и в целом в интернете, становится необходимостью.

«Имеют место частые примеры манипуляции в интернет-пространстве. В частности, за счет дезориентирующих заголовков, ссылок на анонимные источники, повторы месседжей в постоянных рубриках, манипуляция модальностью сообщений, благодаря заказному троллингу и «джинсы»», - отметил доктор социальных коммуникаций Александр Чекмышев.

Общенациональная мониторинговая сеть (prostir-monitor.org), по его словам, должна стать активной уже сейчас. Одной из целей проекта, призванного превратить наблюдателей в блогеров, - является разработка типичных блогерских стандартов, которыми могли бы воспользоваться все пользователи украинской сети для повышения качества коммуникации и эффективности своих сообщений, а также для того, чтобы обезопасить от судебных преследований и попыток законодательно регулировать украинское интернет-пространство. «Эти стандарты не будут дублировать профессиональные и этические правила традиционных СМИ. Но возьмут из них все лучшее и, умножив на интерактивность, будут жить и развиваться вместе с пространством коммуникации, где каждый будет одновременно автором и читателем», - убежден Чекмышев.

«Мы должны сделать шаги к саморегуляции, иначе политики найдут повод, чтобы регулировать нас сверху», - сказала руководитель проекта «Общественный мониторинговый блог» Леся Ярошенко.

Она подчеркнула, что накануне и во время выборов Президента Украины 2015 года штабы основных и технических кандидатов используют Интернет намного активней, чем ранее. «Конечно, никто не отказывается от агитации в традиционных медиа. Но наличие 400 тыс. украинских интернет-сайтов на фоне 1700 телерадиокомпаний и 30 тысяч газет, которые постепенно теряют популярность, а также рост численности молодежи среди интернет-аудитории и пользователей возрастом 35+ не только в больших городах, а и селах – все это заставит политиков реагировать на изменения в информационном пространстве», - пояснила Ярошенко.

Медиаэксперты также отметили, что в будущем этот интернет-ресурс станет активной платформой для освещения информации из регионов. На сегодня на сайте зарегистрировались 44 пользователя, которые оставили публикации на социально-экономические, общественно-политические темы страны и их областей.