В Киеве презентовали новый телевизионный канал «News Network», который должен заработать в следующем году

Киев. 26 ноября. УНИАН. В Киеве презентовали новый телевизионный канал «News Network» («NN»), который должен заработать в следующем году.

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН, посвященной новому телепродукту холдинга Media International Group, в которой приняли участие шеф-редактор медиа-холдинга “MIG” Владимир Кацман, директор телеканала “News Network” Андрей Дегтярев и технический директор вновь создаваемого телеканала Юрий Мартинов.

Как отметил Кацман, «News Network» является абсолютно новым, уникальным продуктом в сфере телевидения, под который созданы и разработаны специальные технологии, которые позволяют уникальным образом выстраивать интерактивное взаимодействие зрителя с телевидением с помощью объединения стартапа, Интернет-пользователей и телевизионной команды. Благодаря возможностям «News Network», комментарии в Facebook, Twitter на странице телеканала, а также те, что на официальном сайте канала, будут выводиться на телеэкран сразу же после их появления. Задержка будет лишь в пределах нескольких секунд, необходимых для конвертации при размещении на экране ТВ и литературного редактирования.

Таким образом, предусмотрено, что внештатным корреспондентом телеканала может стать любой из миллионов пользователей Всемирной сети.

По словам Дегтярева, на телеэкране зрители смогут увидеть одновременно, кроме собственной передачи канала, в левой колонке анонсы о следующих собственных сюжетах, дело в колонке — читать сообщения и комментарии от интернет-пользователей, в нижней части экрана - прочитать коротко о сюжете, который демонстрируется, а также новостях ведущих информационных агентств со стилистикой мгновенных телевизионных репортажей с места событий.

“Мы даем своему зрителю возможность сразу же писать нам, отправлять фото, видео с места событий. Через секунд 30-40 это фото появится на экране. С такой скоростью в телевидении никто не работает, даже деловые каналы...”, - сказал Дегтярев.

“Что касается комментариев пользователей, они, понятно, будут проходить через модератора, редактора, но только для того, чтобы не нарушать прежде всего этических норм. Также это будет касаться и видеоматериалов, которые пользователи захотят разместить, то есть они пройдут предварительный просмотр и конвертацию”, - заверил он.

Как добавил Кацман, распространенность и скорость телеканала позволит очень быстро распространять информацию из регионов благодаря проживающим там жителям, которые через интернет или любую другую связь смогут сообщать новости через канал «News Network» сразу на всю Украину. Он заверил, что телеканал не предусматривает какой-либо цензуры с точки зрения контента новостей, а лишь “отпор” ненормативной лексике, или явлениям, которые могут нарушать законы Украины”.

Авторы проекта рассчитывают, что смотреть телеканал будут активные слои населения, независимо от их возраста.

“Мы планируем запустить тестовое вещание к майским праздникам. Сейчас едет оборудование. Его нужно установить. Начиная с лета, это будет уже полноценное вещание, будут покрыты все возможные пути распространения”, - проинформировал Дегтярев.