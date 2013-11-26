Топ-менеджеры компании «Параллель» получили дипломы MBA

ТОП-менеджеры и руководители ключевых направлений компании «Параллель» получили международные дипломы MBA и звание «Магистр бизнес-администрирования» после успешного окончания обучения в Киево-Могилянской Бизнес Школе по корпоративной программе «Академия стратегического лидерства».



Корпоративная программа была разработана преподавателями kmbs специально для руководящего звена компании «Параллель» и включала в себя такие учебно-прикладные блоки, как стратегическая и функциональная архитектура бизнеса, успешное управление в контексте изменений и эффективное персональное развитие. В ближайшем будущем, участники обучения готовятся воплотить в жизнь инновационные бизнес-идеи и проекты, разработанные в процессе обучения, которые помогут компании сделать очередной качественный прорыв.



«Я рассматриваю это обучение как главный фундамент для динамического роста и развития нашей компании, - отметила генеральный директор компании «Параллель» Елена Хилиенко, - Компания может эффективно достигать поставленных целей только в том случае, если в ней работают специалисты, обладающие высокими профессиональными знаниями и качествами лидера. Программа обучения была разработана исходя из наших стратегических целей и задач, и сфокусирована на специфике нашего бизнеса. Главный результат – это трансформация сознания и переосмысление подходов к построению бизнес-процессов, готовность работать в совершенно новой бизнес-реальности. Наши цели теперь еще более амбициозны, и мы точно знаем, что мы их достигнем!»