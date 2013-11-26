Профсоюзы призывают повысить зарплату работникам «Вольногорского ГОКа» и черкасского «Азота»

Киев. 26 ноября. УНИАН. Представители Всеукраинского профсоюзного объединения «Демократические профсоюзы Украины» призвали руководство Вольногорского горно-обогатительного комбината и черкасского химического предприятия «Азот» повысить зарплату работникам, указав на высокую рентабельность предприятий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили лидеры профсоюзного объединения «ДПУ» Дмитрий Филипчук и Алексей Кляшторный.

«На черкасском «Азоте» средняя зарплата составляла 4 тыс. грн, сейчас ее искусственно урезали и платят только половину», - заявил Филипчук.

«Предприятие производит продукции на 300 млн долл. в год и при этом зарплату людям платят 2,5-5 тыс. грн. На Западе на аналогичных предприятиях зарплату платят в 10 раз больше», - добавил Кляшторный.

По словам лидеров профсоюзов, менеджмент предприятия время от времени проводит сокращение персонала без согласия профсоюзов.

«Руководство «Азота» выступает даже против создания на предприятии независимых профсоюзных организаций, защищающих права трудового коллектива», - уточнил Филипчук, сообщив, что такая ситуация сложилась и на Вольногорском ГОКе.

Присутствовавший на пресс-конференции глава первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины Сергей Годько отметил, что из-за низкой зарплаты лучшие специалисты сами увольняются, а на их место приходят малоквалифицированные кадры.

«Раньше на работу в ГОК было трудно устроиться - все рабочие места были заняты, а на новые - требовался большой опыт работы и профессиональные навыки. Сейчас же люди не хотят получать зарплату в 1,5 тыс. грн, потому что оплатить коммунальные услуги и содержать семью на эти деньги невозможно», - сказал Годько.

По его словам, на предприятии урезаны также оздоровительные выплаты. «Хотя в коллективном договоре сказано, что сумма на оздоровление будет расти», - сказал он.

Лидеры профсоюзов призвали бизнесмена Дмитрия Фирташа как можно быстрее запустить черкасский «Азот», указав, что на внутреннем рынке сохраняется высокий спрос на продукцию предприятия.

«Например, цена селитры на внешнем рынке стоит 340 долларов, а на внутреннем рынке ее стоимость процентов на 20 выше», - отметил Кляшторный.

Как сообщал УНИАН, в начале 2013 года ЧАО «Крымский Титан» и ФГИ продлили договор аренды Вольногорского горно-металлургического комплекса (Днепропетровская обл.) до 2014 года.

По данным пресс-службы ЧАО «Крымский Титан», за весь период аренды с 2004 по 2011 годы компания инвестировала в развитие Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК более 500 млн грн, в том числе более 150 млн грн в 2009-2011 годах.

ЧАО «Крымский Титан» – крупнейший в Центральной и Восточной Европе производитель двуокиси титана. Предприятие входит в группу компаний Дмитрия Фирташа - Group DF.

Group DF принадлежат 50% минус 1 акция предприятия. 50% плюс 1 акция принадлежит государственной акционерной компании «Титан».

«Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий, входящий в группу Ostchem, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

«Азот» завершил 2012 год с чистым убытком 1,1 млрд грн, что почти в 6 раз превышает убыток компании по итогам 2011 года (192,6 млн грн).