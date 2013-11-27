Госпотребинспекция при проверке требовала от «Эльдорадо» несуществующие документы – юрист компании

Киев. 27 ноября. УНИАН. Сотрудники Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) при проведении проверок в магазинах сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо», результатом которых стало наложение на ритейлера штрафа в более чем 100 млн грн, превысили свои служебные полномочия и требовали предоставить документы, которых не существует в принципе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель юридической службы «Эльдорадо» Максим Байдак.

«31-го числа (октября – УНИАН) во второй половине дня нам предоставили письменное требование о предоставлении «прибыльных» документов на товар. Поскольку такого термина в законодательстве не существует, и мы не понимаем, что это за документы, во-первых (во-вторых, орган контроля при проведении данных проверок не имеет права их затребовать), мы предоставили на следующий день письменное пояснение по данному вопросу», - сказал Байдак.

По его словам, несмотря на это, сотрудники Госпотребинспекции подписали акт проверки, в котором отметили, что «Эльдорадо» не предоставило требуемых документов, что является препятствием органу контроля в осуществлении его действий.

Также юрист отметил, что представители компании не были допущены на рассмотрение дела Госпотребинспекцией, а материалы компании по делу не были приняты канцелярией.

«Позднее, 8 и 11 числа, мы получили постановление о наложении по 2 магазинам штрафных санкций. Данные действия были нами проанализированы. В действиях служебных лиц Госпотребинспекции мы усматриваем злоупотребления властью или служебным положением, превышение власти и служебный подлог. Соответствующие материалы были нами сформированы и переданы в прокуратуру для их анализа и вынесения соответствующего решения по ним уже правоохранительными органами», - сказал Байдак, добавив, что соответствующие материалы также были поданы в административный суд.

В то же время, генеральный директор сети «Эльдорадо» Сергей Цыбульский заявил о намерении организовать круглый стол по данному вопросу, пригласив к его обсуждению представителей Госпотребинспекции.

«Мы пригласим к обсуждению на круглый стол участников этого процесса – это уже практически факт», - сказал Цыбульский, также отметив, что на круглый стол будут приглашены и другие участники рынка сетевого ритейла бытовой техники и электроники в Украине, которые сталкиваются с нарушениями в работе проверяющих органов.

Как сообщал УНИАН, компания «Эльдорадо» оспорила в суде решение Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) о наложении на торговую сеть штрафных санкций на сумму в 103,66 млн грн и обратилась в прокуратуру с жалобой на действия инспекции.

Гендиректор Эльдорадо Сергей Цыбульский уточнил, что формальным поводом для наложения штрафа на «Эльдорадо» стало якобы препятствование компанией проведению проверки сотрудниками инспекции и отказ от предоставления документов для проверки.

Он также сообщил, что никаких предписаний Госпотребинспекции о запрете на торговлю товарами определенных марок, о которых заявлял глава ведомства Сергей Орехов, в компанию не поступало.

В свою очередь, представители компаний-производителей бытовой техники и электроники заявили, что озвученные претензии Госпотребинспекции к качеству товаров, представленных в сети «Эльдорадо», ничем не обоснованы.

Ранее глава Госпотребинспекции заявил, что ведомство оштрафовало торговую сеть «Эльдорадо» на более чем 100 млн грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.

Он сообщил, что в начале осени инспекция провела внеплановую проверку сети на основании заявления одного из потребителей, который заявил, что в его доме произошел пожар, причиной которого стало возгорание холодильника марки Samsung. В ходе проверки инспекция выявила несоответствие товара техрегламентам безопасности электрического оборудования, в результате чего было принято решение об изъятии из реализации холодильников Samsung, но этого сделано не было.

Орехов также заявил, что ранее Госпотребинспекция зафиксировала продажу в сети более 200 наименований продукции, которые не соответствуют установленным украинским законодательством требованиям.

Тогда же глава Госпотребинспекции сообщил, что кроме «Эльдорадо», за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок был оштрафован «Комфи-Трейд», однако всего на 85 тыс. грн за нарушения, которые были допущены магазинами сети при торговле электрочайниками Kenwood и Phillips, тепловентиляторами Delonghi и холодильниками-морозильниками Indesit.

Справка УНИАН. Компания «Эльдорадо» основана в 1994 году, занимается розничной торговлей в сфере бытовой техники и электроники.

В Украине первый магазин «Эльдорадо» был открыт в 1999 году в Киеве.

Весной текущего года произошло слияние «Эльдорадо» и другого крупного ритейлера бытовой техники и электроники - компании «Технополис».

По состоянию на 1 ноября 2013 года объединенная сеть насчитывала более 160 магазинов в 60 городах страны. Общая площадь торговых объектов составляет около 200 тыс. кв. м.