Подписание Украиной соглашения об ассоциации с ЕС могло бы снизить цены на бытовую технику и электронику на 5-10% - гендиректор «Эльдорадо»

Киев. 27 ноября. Подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом могло бы привести к снижению цен на бытовую технику и электронику для конечного потребителя на 5-10% за счет уравнивания уровня пошлин.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор одного из крупнейших игроков рынка сетевого ритейла бытовой техники и электроники, компании «Эльдорадо», Сергей Цыбульский.

«Мы анализировали для себя возможные сценарии влияния на наш рынок. С одной стороны, уровень пошлин с Европой мог бы привести к снижению стоимости незначительному - в районе 5%, максимум 10%», - сказал Цыбульский.

«С другой стороны, электроника на сегодняшний день в Украине и так дешевле, чем на других рынках. Уровень конкуренции настолько высок в Украине, что такой уровень конкуренции в Европе, пожалуй, есть только в Польше. Во всех остальных странах уровень конкуренции ниже, а значит, и цены выше», - добавил гендиректор «Эльдорадо».

По его словам, в случае подписания соглашения об ассоциации также могли бы измениться каналы поставок бытовой техники и электроники в Украину.

«В то же время изменились бы определенные каналы поставок. Что имеется в виду: наши поставки сейчас ориентированы на Юго-Восточную Азию и на заводы в России (в частности, заводы Samsung и Indesit, там присутствующие). Сегодня они в России, и продукция в России, понятное дело, дешевле», - сказал Цыбульский, обратив внимание на то, что если бы после подписания Соглашения об ассоциации больше продукции в страну завозилось из Европы, то не факт, что она была бы дешевле.

Гендиректор «Эльдорадо» при этом отметил, что точное влияние на рынок бытовой техники и электроники подписания Соглашения об ассоциации прогнозировать сложно.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС предварительно планировали подписать Соглашение об ассоциации на саммите «Восточного партнерства», который состоится в литовском Вильнюсе 28-29 ноября.

Однако 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.

Справка УНИАН. Компания «Эльдорадо» основана в 1994 году, занимается розничной торговлей в сфере бытовой техники и электроники.

В Украине первый магазин «Эльдорадо» был открыт в 1999 году в Киеве.

Весной текущего года произошло слияние «Эльдорадо» и другого крупного ритейлера бытовой техники и электроники - компании «Технополис».

По состоянию на 1 ноября 2013 года объединенная сеть насчитывала более 160 магазинов в 60 городах страны. Общая площадь торговых объектов составляет около 200 тыс. кв. м.