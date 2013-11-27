Повторные выборы в 5 округах являются важным шагом для демократического развития Украины - ENEMO

Киев. 27 ноября. УНИАН. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) официально заявила о начале своей международной миссии наблюдения за повторными выборами народных депутатов в 5 округах, которые состоятся 15 декабря.

Об этом представители ENEMO сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила заместитель председателя миссии ENEMO в Украине Майя Миликич, организация начала работу в Украине 10 ноября 2013 года с приезда в Киева членов руководящей группы. В настоящее время миссия включает 3 членов руководящей группы и 7 долгосрочных наблюдателей, которые прибыли в Киев 20 ноября и уже прошли специальный тренинг и были проинформированы относительно текущей политической ситуации в стране и особенностей ее избирательного законодательства. Она также отметила, что в день выборов ENEMO дополнительно привлечет 22 краткосрочных наблюдателей.

В то же время глава миссии Динара Ошурахунова отметила, что миссия уже не первый раз работает в Украине.

“Миссия оценит, насколько власть в Украине соблюдает своих обязательства относительно проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами, а также поддерживает право граждан Украины свободно избирать депутатов путем демократических и прозрачных выборов. Миссия готова сотрудничать с избирательными комиссиями всех уровней, а также с другими правительственными организациями, которые имеют отношение к избирательному процессу. Представители миссии также готовы наблюдать, оценивать и делать выводы с учетом национальной законодательной базы и обязательствами власти относительно проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами”, - сказала она.

Ошурахунова также отметила, что при проведении оценки целостности избирательного процесса, точности результатов голосования и соответствия процедур в день голосования и после него, ENEMO будет руководствоваться исключительно принципами объективности и беспристрастия. “В соответствии с методологическими стандартами наблюдения, все наши отчеты базируются на доказательствах, собранных нашими наблюдателями, а также на информации, достоверность которой тщательным образом проверяется. ENEMO считает, что повторные выборы народных депутатов в 5 округах 15 декабря являются важным шагом для демократического развития Украины”, - сказала Ошурахунова.

Представители ENEMO также сообщили, что миссия завершит свою работу в Украине 23 декабря 2013 года.

“Если будет необходимость продлить срок работы миссии, поскольку процесс подсчета голосов может занимать определенное время, то миссия продолжит свою работу еще после 23 декабря. В окончательном отчете будет полностью отображено то, что мы наблюдали во время выборов”, - добавил координатор долгосрочных наблюдателей миссии ENEMO Эльмир Цамич.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 26 ноября зарегистрировала 35 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Среди них 10 наблюдателей от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), от Национального демократического института международных отношений - 3 наблюдателя, от Всемирного конгресса Украинцев - 7 наблюдателей, от Канады и Дании - по 6 и 1 наблюдатель от Германии.

Еще раньше были зарегистрированы 16 международных наблюдателей, один - от Германии и 15 - от международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO.