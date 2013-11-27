Более 70% избирателей 94-го округа планируют принять участие в повторных выборах в ВР 15 декабря

Киев. 27 ноября. УНИАН. 73,3% избирателей 94-го округа (г. Обухов, Киевская область) планируют принять участие в повторных выборах в Верховную Раду Украины 15 декабря 2013 года.

Такие социологические данные во время пресс-конференции в УНИАН презентовал управляющий партнер компании "Актив-групп" Андрей Еременко.

Он сообщил, что “73,3% жителей округа сказали, что планируют пойти на выборы, хотя гарантируют собственное участие лишь 58,8% респондентов, что превышает количество избирателей, голоса которых были засчитаны во время выборов в 2012 году, которое составляло 39%. Сейчас лишь 14,3% настроены проигнорировать выборы”.

Кроме этого, социолог добавил, что “14,5% - “скорее” примут участие в выборах, и еще не определились — 12,4% респондентов”.

Также на пресс-конференции были озвучены текущие рейтинги кандидатов в депутаты в 94-ом округе. Еременко отметил, что “если бы повторные выборы в округе проходили в конце ноября 2013 года, то первое место с отрывом в 6,1% занял бы самовыдвиженец, член Партии регионов Руслан Бадаев. На второй позиции оказался бы выдвинутый “Батькивщиной” Виктор Романюк, а на третьей - самовыдвиженец, член Партии защитников отчизны Юрий Кармазин”.

По словам эксперта, среди тех, кто пойдет на выборы, 31,1% отдали бы свои голоса за Бадаева, 25% - за Романюка, 19,4% набрал бы Кармазин и 4,9% - Андрей Лозовой.

В свою очередь, научный консультант компании "Актив-групп" Андрей Бодров отметил, что “почти треть сторонников “Батькивщины”, 34,3% избирателей “УДАРа” и более 20% избирателей “Свободы” поддерживают не Романюка, которого выдвинули оппозиционные силы, а самовыдвиженца Кармазина, за которого в сумме готовы проголосовать 17,3% оппозиционно настроенных избирателей”.

*** 23-24 ноября 2013 года компания “Акитив-групп” провела социологическое исследование, посвященное электоральным симпатиям жителей 94-го избирательного округа (Киевская область, Обуховский, Васильковский районы). Всего было опрошено 1650 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые являются избирателями 94-го округа. Статистическая погрешность составляет 2,5%.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах. ЦИК объявил о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.