Независимые профсоюзы призывают украинскую власть подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Киев. 27 ноября. УНИАН. Члены независимых профсоюзов Украины призывают власть Украины подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, при этом не вводя режим жесткой экономии, предложенный Международным валютным фондом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава "Конфедерации независимых профсоюзов Украины" Михаил Волынец.

“Мы, как представители независимых профсоюзов, требуем от власти срочно подписать Соглашение об ассоциации. Конфедерация свободных профсоюзов Украины призывает Международный валютный фонд и наших друзей из Западной Европы четко сформулировать условия для экономических реформ, чтобы они были на пользу украинским семьям”, - сказал он, добавив, что “режим жесткой экономии для Украины неприемлем”.

Глава независимого профсоюза образования и науки Украины Владимир Фундовой подчеркнул, что Соглашение об ассоциации поможет решить многие проблемы в системе образования Украины, а потому украинские власти не должны откладывать его подписание.

“В системе образования на сегодняшний день очень много проблем. И эти проблемы можно было бы решить, если бы мы имели поддержку Европейского Союза”, - сказал он.

Напомним, 28-29 ноября в столице Литвы Вильнюсе пройдет саммит «Восточного партнерства», во время которого Украина планировала подписать Соглашение об ассоциации, одобренное на заседании правительства в сентябре текущего года. Вместе с тем, 21 ноября правительство приняло решение о приостановке переговорного процесса о подписании Соглашения, мотивируя свои действия неготовностью экономики Украины к требованиям ЕС.

Ранее в тот же день, 21 ноября, премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества, в том числе: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенный отказ от освобождения от НДС для сельского хозяйства и др.

По словам Азарова, требования МВФ стали "последней каплей" для принятия правительством решения о приостановке переговоров по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Президент Украины Виктор Янукович назвал требования МВФ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения неприемлемы. По его словам, переговоры с МВФ оказались безрезультатными.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также будут способствовать доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

Совет директоров ключевого кредитора Украины МВФ планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.

Справка УНИАН. Конфедерация независимых профсоюзов Украины — это независимое профсоюзное объединение в Украине, член Европейской профсоюзной сети по работе с международными финансовыми учреждениями.