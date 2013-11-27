«Эльдорадо» планирует в 2014 г. открыть 12-15 магазинов и увеличить долю на рынке сетевого ритейла бытовой техники до 38-40%

Киев. 27 ноября. УНИАН. Один из крупнейших игроков рынка сетевого ритейла бытовой техники и электроники – торговая сеть «Эльдорадо» планирует в 2014 году открыть 12-15 магазинов в Украине и увеличить долю на рынке сетевых магазинов до 38-40%, с нынешних 35%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор сети «Эльдорадо» Серегй Цыбульский.

«В следующем году план спокойный – открыть 12-15 магазинов. Поскольку определенная часть магазинов будет также закрыта в результате слияния (с сетью «Технополис» - УНИАН): есть магазины, которые дублируют друг друга. И часть магазинов должна быть переделана, обновлена», - сказал Цыбульский, отметив, что сеть равномерно и достаточно представлена по всей стране, что дает ей возможность развиваться спокойными темпами.

Также гендиректор «Эльдорадо» уточнил, что новые торговые точки будут открываться и в городах, где сеть уже присутствует (в основном это будут города-миллионники), и в небольших городах с населением от 50 тыс. до 150 тыс. человек, где торговых объектов компании пока нет.

По его словам, рынок сетевого ритейла бытовой техники и электроники уже перенасыщен, однако конкуренция на рынке вынуждает его игроков наращивать свое присутствие в стране.

По его оценкам, доля «Эльдорадо» на рынке сетевого ритейла бытовой техники и электроники Украины на сегодняшний день составляет порядка 35%.

«Несмотря на то что наши конкуренты прочили нам падение оборота в районе 20%, на сегодняшний день мы оборот не потеряли, но в то же время не получили планируемого эффекта синергии. На самом деле мы хотим увеличить свое присутствие за счет слияния и обмена лучшими практиками двух компаний еще в районе 10% естественным способом. Наша цель – 38-40% - это в рамках рынка сетей, а не всего рынка», - уточнил Цыбульский, отметив, что сетевой рынок занимает где-то около 50% от всех продаж бытовой техники и электроники в стране.

Ввиду произошедшего весной текущего года слияние сетей «Эльдорадо» и «Технополис», Цыбульский воздержался от комментариев относительно объемов товарооборота объединенной сети.

Рассуждая о развитии рынка бытовой техники и электроники в целом, гендиректор «Эльдорадо» отметил существенный рост объемов онлайн-продаж.

«Очень большими темпами развивается онлайн-торговля, электроники в том числе. Если динамика прироста общего рынка электроники по году - в районе 10%, то электронная часть растет на 50%. И это существенно изменит то, как будут выглядеть магазины и каким будет их количество», - сказал Цыбульский.

По его мнению, исходя из этих данных, стратегия многоканальных продаж в ближайшие годы будет наиболее эффективной.

«Мы не разделяем для себя интернет-торговлю и торговлю в традиционную розницу. На сегодняшний день концепция многоканальных продаж – она единственная возможная и доказавшая себя во всем мире. Вопрос в том, кто и каким образом ее реализует и насколько успешен в ее применении. Все сейчас над этим работают. Все ритейлеры ищут свой способ, поскольку лучшая мировая практика пока еще не сформирована», - резюмировал руководитель «Эльдорадо».

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил владельцу сети магазинов электроники «Эльдорадо» - компании «Диеса», приобрести долю, которая обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании «Технополис-1», развивающей торговую сеть аудио-, видео-, бытовой техники и электроники «Технополис».

Ранее, весной текущего года, сообщалось, что сеть «Эльдорадо» приобрел владелец сети «Технополис» Виктор Полищук. При этом сумма сделки не уточнялась.

Позднее, генеральным директором объединенной торговой сети, продолжившей работу под вывеской «Эльдорадо» был назначен Сергей Цыбульский, занимавший должность гендиректора компании «Технополис».

На сегодняшний день, рэбрендинг «Технополиса» полностью завершен. По состоянию на 1 ноября 2013 года объединенная сеть насчитывала более 160 магазинов в 60 городах страны. Общая площадь торговых объектов составляет около 200 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Компания «Эльдорадо» основана в 1994 году, занимается розничной торговлей в сфере бытовой техники и электроники.

В Украине первый магазин «Эльдорадо» был открыт в 1999 году в Киеве. До слияния с «Технополисом» сеть объединяла 90 торговых точек в 46 городах Украины.

Сеть магазинов аудио-, видео-, бытовой техники и электроники «Технополис» была основана в мае 2003 года. До слияния насчитывала 65 магазинов в 36 городах страны.